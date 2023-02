Riassunto: Cisco e NTT collaborano per portare il 5G privato ai clienti aziendali per accelerare la trasformazione del settore

SAN JOSE, Calif. e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Cisco, leader mondiale nella tecnologia, e NTT Ltd., azienda leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi IT, ha annunciato l’intenzione di collaborare per favorire l’adozione del Private 5G nei settori automobilistico, logistico, sanitario, della vendita al dettaglio e della pubblica amministrazione.

NTT e Cisco intendono collaborare nell’innovazione e portare insieme sul mercato la tecnologia e i servizi gestiti che consentiranno ai clienti aziendali di implementare il 5G privato con successo, ottenendo migliori risultati commerciali. Le aziende intendono accelerare la connettività attraverso la soluzione gestita del Private 5G di NTT prima sul mercato, assieme a Intel hardware, in modo che i clienti di Cisco e NTT riescano a integrare senza discontinuità il Private 5G nella loro preesistente infrastruttura LAN/WAN/Cloud.

