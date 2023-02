RaiPlay Sound, disponibile il nuovo podcast “Viaggio in Ucraina” dal 24 febbraio

La guerra è un’esperienza estrema che solo pochi individui hanno vissuto. Ma cosa succede quando siamo costretti a far fronte alla guerra, non come spettatori da lontano, ma come protagonisti dentro il conflitto? È questa la domanda che ha spinto Vincenzo Frenda, inviato di guerra del Tg2, a partire per l’Ucraina.

Un viaggio di cinque settimane a bordo di un’auto polacca vecchia, insieme al cameraman Marco Nicois e la fixer locale Nadia, ha portato Frenda in giro per le grandi città e i piccoli villaggi rurali di poche case, registrando il suono della guerra e le testimonianze intense di civili e militari. Il racconto di Frenda, ora disponibile sul portale RaiPlay Sound, è uno spaccato emozionale di come la guerra sia percepita nei diversi strati sociali della popolazione.

Da un lato, il podcast racconta gli orrori della guerra, con i rumori della battaglia ripresi in presa diretta. Dall’altro, offre una visione più umana della guerra, con le storie di persone che cercano di far fronte alla situazione. Le voci di coloro che cercano di vivere una vita normale, nonostante la guerra, danno un tocco di umanità al racconto di Frenda.

Il podcast Viaggio in Ucraina è uno spaccato crudo ma emotivo della guerra vista da dentro. In ogni puntata, Frenda riesce a trasmettere la sua esperienza personale, facendo rivivere al pubblico le emozioni che ha provato durante il viaggio. La serie, disponibile sull’App RaiPlay Sound e alla pagina, è un’esperienza unica che non lascia indifferenti.

In conclusione, il podcast di Vincenzo Frenda rappresenta un’opportunità unica per conoscere la vera natura della guerra. Grazie alle testimonianze dei protagonisti e alla narrazione coinvolgente di Frenda, il pubblico può capire come la guerra influenzi la vita delle persone, senza dover vivere l’esperienza in prima persona. Il podcast è un omaggio alle vittime della guerra, ma anche un monito per il futuro, perché l’unico modo per prevenire la guerra è capire le conseguenze che essa può portare.