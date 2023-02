RaiPlay, “La Madonnina di Civitavecchia” è la nuova puntata di Ossi di Seppia disponibile dal 28 febbraio.

Un evento sconvolgente che ha colpito l’immaginario di molte persone e ha diviso l’opinione pubblica. Nonostante il vescovo della diocesi fosse inizialmente scettico, Giovanni Paolo II sembrava credere fin da subito alla veridicità dei fatti.

Nel febbraio del 1995, una piccola statua di gesso acquistata a Medjugorje inizia a lacrimare, attirando fedeli da ogni parte d’Italia. La polizia scientifica effettua analisi di laboratorio sulla statua e sul liquido che fuoriusciva e riscontra che si trattava di sangue umano di tipo maschile. La Madonnina lacrima quattordici volte tra il 2 e il 6 febbraio 1995 e ancora un’ultima volta il 15 marzo nelle mani del vescovo della diocesi. Nonostante ci siano state indagini, la storia della Madonnina di Civitavecchia rimane ancora inspiegabile, senza nessun riconoscimento ufficiale del miracolo né prove concrete di truffa.

La serie televisiva “Ossi di Seppia” è prodotta da 42°Parallelo e racconta ventisei “esercizi di memoria” settimana dopo settimana, con testimonianze di protagonisti d’eccezione che cercano di dare chiavi di lettura del passato e del presente, per riconnettere i Millenials e la Generazione Z con il senso della memoria. La serie, che ha come obiettivo quello di portare alla ribalta eventi che hanno segnato le nostre vite, il nostro pensiero e le nostre abitudini, è la prima serie “nonfiction” pensata per i giovani e utilizza un linguaggio vicino a loro.