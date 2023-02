Putin: “Nato vuole sconfiggerci, non possiamo ignorare capacità nucleari”

(Adnkronos) – “Nelle condizioni attuali, con tutti i principali Paesi Nato che hanno dichiarato che il loro obiettivo principale è infliggerci una sconfitta strategica, così che il nostro popolo possa soffrire come dicono, come possiamo ignorare, in queste condizioni, le capacità nucleari?”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista alla televisione di Stato Rossiya, secondo quanto ripota la Tass.

Il presidente russo ha ribadito che l’Occidente vuole distruggere la Russia avendo “un solo obiettivo: smembrare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione russa”. Putin ha accusato i Paesi occidentali di essere complici dei “crimini” che sarebbero stati commessi dall’Ucraina.

L’Occidente, continua Putin, “invia decine di miliardi di dollari di armi all’Ucraina, questo è veramente partecipazione” al conflitto. Per questo, ha detto ancora il presidente russo, “siamo stati costretti a reagire” per opporci al “fatto che questo nuovo mondo che sta emergendo si sta costruendo unicamente nell’interesse di un solo paese, gli Stati Uniti. Ora che i loro tentativi di riconfigurare il mondo a loro immagine dopo la caduta dell’Unione Sovietica hanno portato a questa situazione, siamo costretti a reagire”.

Putin ha poi difeso la decisione di sospendere la Russia dallo Start come mossa per proteggere la sicurezza strategica. “Abbiamo fatto quello che dovevamo: proteggere e garantire la sicurezza e la stabilità strategica della Russia”. La Russia ha sospeso il 21 febbraio la partecipazione all’ultimo accordo in vigore tra Mosca e Washington per il controllo degli arsenali atomici per “valutare”, secondo il Cremlino, gli arsenali degli altri Paesi della Nato che sono “fuori completamente dal controllo”.