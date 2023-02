Pixlr Suite 2023: l’editor fotografico più potente e facile da usare sul mercato

Pixlr (Pixlr Pte Ltd) è un software di editing fotografico che rappresenta una delle migliori soluzioni per la modifica di immagini online. Il team di sviluppo ha lanciato Pixlr Suite 2023, l’ultima versione della sua suite di web app, che offre molte nuove funzionalità per soddisfare sia i professionisti che i creativi alle prime armi.

Interfaccia intuitiva e facile da navigare

Pixlr Suite 2023 presenta un’interfaccia intuitiva e facile da navigare che ti permette di utilizzare una vasta gamma di strumenti ed effetti per rendere l’editing fotografico semplicissimo. Puoi regolare facilmente luminosità, contrasto e bilanciamento del colore per ottenere risultati professionali.

Intelligenza artificiale e machine learning

Una delle caratteristiche più interessanti di Pixlr Suite 2023 è l’integrazione dell’intelligenza artificiale utilizzando algoritmi di machine learning per ottimizzare le foto, rimuovere le imperfezioni e regolare automaticamente i parametri principali dell’immagine. In questo modo, gli utenti possono ottenere risultati professionali senza dover imparare complesse tecniche di editing fotografico.

Funzioni innovative per migliorare l’esperienza d’uso

Pixlr ha inoltre lanciato una serie di nuove funzioni per migliorare l’esperienza d’uso e fornire libertà creativa, tra cui Smart Resize e il generatore di immagini che sfrutta l’A.I. Queste funzionalità consentono di ridimensionare foto e composizioni grafiche modificandone automaticamente il layout e di creare automaticamente immagini uniche basate su parole chiave o descrizioni. Con la funzione AI Infill gli utenti possono addirittura sostituire in maniera istantanea il volto di un soggetto di una foto con quello di un altro soggetto, ad esempio di tipo animale o di pura fantasia, inserendo semplicemente delle parole chiave ed evitando così di dover impiegare tempo nella creazione di fotomontaggi.

Funzioni Color Channel e Colorize

In più, sono state introdotte le funzioni Color Channel e Colorize, che consentono di regolare con precisione i canali del colore e aggiungere effetti monocromatici, bicolore o tricolore. Queste funzionalità costituiscono soluzioni rapide e innovative per la manipolazione delle immagini, offrendo agli utenti più opzioni per migliorare i loro progetti.

Pixlr e la missione di Inmagine

“Siamo orgogliosi di aver preparato il lancio di nuovissimi strumenti che integrano l’A.I per il 2023”, ha dichiarato il fondatore di Pixlr, Ola Sevandersson. “Il nostro obiettivo è rendere questi strumenti accessibili a tutti, e abbiamo dato loro un aspetto fresco e moderno per una maggiore fruibilità, in quanto siamo impegnati a fornire ai nostri utenti la migliore esperienza d’uso possibile”.

“Siamo entusiasti di continuare a investire ancora di più nei nostri strumenti e servizi, con l’intelligenza artificiale che rappresenta una componente fondamentale per rendere il design più intelligente, veloce ed efficiente”, ha affermato Warren Leow, CEO di Inmagine.

Pixlr Suite 2023 è ora disponibile online

Pixlr Suite 2023 rappresenta un importante passo avanti nella creazione di contenuti visivi di qualità, offrendo funzionalità avanzate che utilizzano l’intelligenza artificiale e il machine learning. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle molte opzioni di editing, è l’editor fotografico più potente e facile da usare sul mercato. Pixlr Suite 2023 è ora disponibile online, visita la Pixlr Suite su https://pixlr.com/it per maggiori informazioni.