Pd, aggiornamento voto nei Circoli: ultimi dati

(Adnkronos) – La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico rende noti i dati dei congressi di circolo aggiornati al 17 febbraio 2023. Hanno espresso la loro preferenza 132.033 votanti. I risultati sono i seguenti: Bonaccini 71.043 voti, pari al 54,03%; Schlein 44.590 voti, pari al 33,91%; Cuperlo 9.977 voti, pari al 7,5%; De Micheli 5.869 voti, pari al 4,46%. La commissione nazionale per il congresso informa inoltre che si sono chiuse le pre-iscrizioni per il voto online. Gli iscritti residenti o domiciliati all’estero sono 1.740, gli iscritti delle altre categorie titolate al voto online 1.055. Resterà aperta fino al 22 febbraio invece la possibilità di pre-registrarsi per ‘Voto dove vivo’, riservato a studenti e lavoratori fuori sede, minorenni dai 16 anni in su e stranieri residenti.