“Passaggio a nord ovest”: la nuova puntata di Alberto Angela

Il noto programma di Rai Cultura “Passaggio a nord ovest“, ideato e condotto da Alberto Angela, torna in onda sabato 25 febbraio alle ore 15.00 su Rai 1. La trasmissione ci porterà in un viaggio alla scoperta di continenti lontani, di epoche remote della storia e di fenomeni naturali spettacolari.

Un museo dell’orologio a cielo aperto: la Valle Del Tempo

Questa settimana, Alberto Angela ci guiderà alla scoperta di Pesariis, una frazione del comune di Prato Carnico, in Friuli Venezia Giulia, che ospita la Val Pesarina, conosciuta anche come la Valle Del Tempo. Qui, dal 17° secolo, si costruivano gli orologi delle torri, dei municipi e dei campanili di tutta la regione. Oggi, questa produzione continua a rappresentare una delle eccellenze italiane.

La presa della Bastiglia: un momento chiave della Rivoluzione Francese

Inoltre, la puntata ci porterà a ripercorrere la presa della Bastiglia, un punto di svolta della Rivoluzione Francese. Grazie a interviste con esperti, modelli 3D e ricostruzioni, riscopriremo la storia di questo edificio leggendario. Percorrendo le strade di Parigi al fianco dei rivoluzionari, entreremo nella Bastiglia con l’esercito del Re e rivivremo gli scontri armati e le strategie militari di questa giornata memorabile, da cui ebbe origine un’ondata che travolse il mondo intero.

La vita dei gladiatori nell’Impero Romano

La puntata ci porterà a fare un salto indietro nel tempo e nello spazio, nel 127 d.C. in una provincia remota della Gallia Romana, per scoprire come venivano reclutati i gladiatori nell’Impero Romano. Da dove provenivano e quanto durava la loro “carriera”? Seguiremo le vicende di Titulus, giovane nobiluomo e giocatore ribelle, che diventerà un gladiatore di successo.

Røros: una cittadina norvegese nel patrimonio Unesco

La Norvegia centrale è attanagliata per sei mesi l’anno nella morsa dell’inverno, ma c’è una cittadina che in inverno non solo rinasce, ma brulica di vita: Røros, inserita nel patrimonio Unesco. In questa puntata, scopriremo la storia e la vita di questa cittadina norvegese.

Le Fallas di Valencia: una festa popolare

Infine, la puntata ci porterà alla scoperta di una grande festa popolare, le Fallas, che si svolgono ogni anno a Valencia tra il 14 e il 19 marzo. Le Fallas sono particolari costruzioni artistiche di legno e cartapesta che rappresentano scene complesse e al cui centro vi è un’immagine che incarna il tema dell’opera. La Cremá, il rogo delle Fallas, rappresenta il vero atto fondante della festa, il più simbolico, che segnerà il gran finale e l’inizio di un nuovo ciclo.

In sintesi, la nuova puntata di “Passaggio a nord ovest” ci porterà in un viaggio tra storia, natura e arte, alla scoperta di luoghi lontani e di epoche remote, con un’attenzione particolare alla bellezza e all’eccellenza italiane. Sarà un’esperienza unica, che ci lascerà senza parole e ci farà apprezzare ancora di più la meraviglia del mondo che ci circonda. Non perdete l’appuntamento con Alberto Angela, sabato 25 febbraio alle ore 15.00 su Rai 1.