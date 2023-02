Omaggio a Maurizio Costanzo in Domenica In, ospiti in studio e tante emozioni

Domenica 26 febbraio, Rai1 e Rai Italia trasmetteranno in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la ventiquattresima puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In, condotta da Mara Venier, dalle ore 14 alle ore 17.10. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della televisione italiana.

Ricordo di Maurizio Costanzo

In apertura di puntata, Mara Venier dedicherà un ampio spazio al ricordo del grande Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio. Saranno presenti in studio tanti amici e colleghi del giornalista e conduttore tv, tra cui l’Avv. Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati, Massimo Lopez, Claudio Lippi e Giampiero Mughini. Inoltre, in collegamento, ci saranno Vittorio Sgarbi, Fabio Fazio e Carlo Conti.

Elodie

Durante la puntata, la cantante Elodie si esibirà in un toccante omaggio a Maurizio Costanzo, cantando la celebre canzone “Se Telefonando”, scritta proprio dallo stesso Costanzo nel lontano 1966 e portata al successo da Mina. Inoltre, la giovane artista sarà protagonista di un’intervista sulla sua carriera e si esibirà con il suo brano sanremese “Due”.

Chiara Francini

L’attrice Chiara Francini sarà al centro di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a ricordare i suoi incontri con Maurizio Costanzo al programma “S’è fatta notte“. Un momento emozionante che i telespettatori non vorranno perdere.

I Cugini di Campagna

In finale di puntata, i Cugini di Campagna si esibiranno con il brano sanremese “Lettera 22” e con il loro intramontabile successo del 1973 “Anima Mia”. Un’occasione unica per gli amanti della musica italiana.

In conclusione, la puntata di Domenica In del 26 febbraio 2023 sarà un evento speciale, ricco di emozioni, ospiti di rilievo e momenti indimenticabili. Non perdete l’occasione di viverlo insieme a Mara Venier e ai suoi ospiti, in diretta su Rai1 e Rai Italia dalle ore 14 alle ore 17.10.