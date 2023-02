Olly, l’artista genovese che conquista il cuore dell’Italia: il nuovo EP “Gira, il Mondo Gira” e il tour 2023

Olly, l’artista genovese che ha conquistato il cuore dell’Italia, ha recentemente pubblicato il suo nuovo EP “Gira, Il Mondo Gira”, un repack dell’EP “Il Mondo Gira”, che mette in mostra il suo stile unico e riflessivo.

Il nuovo lavoro è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, grazie alla combinazione di brani uptempo e racconti cantautorali, che raccontano la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo e il suo legame con la città di Genova.

Olly è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Francesco Fredella, Francesco Taranto e Gianni Simioli. Durante “Protagonisti”

Nel corso dell’intervista a RTL 102.5, Olly ha raccontato che la città natale lo ha ispirato molto: «Genova è come una mamma gelosa, ti lascia andar via ma poi ti rivuole indietro. È difficile lasciarla, vorrei tornare lì e costruire».

Il tour “Il Mondo Gira Live” sarà organizzato e prodotto da Magellano Concerti e prevede diverse tappe in giro per l’Italia. Il 31 marzo, Olly si esibirà all’Afterlife di Perugia, mentre il 5 e il 6 aprile saranno ai Magazzini Generali di Milano, entrambe le date già sold out, e il 16 e 17 aprile a Roma al Largo Venue, anch’esse già esaurite.

Olly ha spiegato che si tratterà di uno spettacolo esclusivo, una variante di show elettronico che porterà il pubblico in un nuovo mondo musicale. «Non penso al successo, sto pensando ad esprimermi, a divertirmi e a fare qualcosa per me. Amo il tragitto studio-casa in motorino, è fuori dallo studio che capisci se la musica spacca. Voglio godermela», ha dichiarato.

Inoltre, Olly ha ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Polvere”. Dopo aver vinto Sanremo Giovani con la canzone “L’Anima Balla”, Olly si è guadagnato un posto tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival. «Non ti so dire di che materia è fatta la polvere, è quel qualcosa che si percepisce. È una cosa che forse ci vogliamo tenere addosso perché ci rende ciò che siamo», ha spiegato.

Nonostante l’inizio un po’ caotico, Olly ha trovato la giusta concentrazione e ha saputo conquistare il pubblico con la sua personalità e il suo talento. Ha concluso dicendo che tornerà a Sanremo quando avrà qualcosa di forte e di diverso da portare, ma che adesso ha bisogno di processare l’esperienza appena vissuta.