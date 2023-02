NTT Com lancia l’SDK di SkyWay rinnovato, per una maggior versatilità nello sviluppo dei servizi di comunicazione online

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Communications Corporation (NTT Com), l’azienda di soluzioni ICT e di comunicazioni internazionali del gruppo NTT, oggi annuncia il lancio immediato del kit di sviluppo software (SDK) rinnovato di SkyWay. Il nuovo SDK di SkyWay semplifica al massimo l’implementazione di comunicazioni voce, video e dati in tempo reale per applicazioni e siti web.

Le persone interessate alla pianificazione o allo sviluppo di servizi di comunicazione online possono registrarsi per partecipare a un webinar gratuito in presenza (50 persone) oppure online (100 persone), e imparare a utilizzare l’SDK rinnovato di SkyWay presso la sede di NTT Communications a Tokyo, a partire dalle ore 15:00 (JST) del 23 febbraio.

Semplice da utilizzare e supportato da un’ampia documentazione, SkyWay non richiede particolari competenze tecniche né conoscenze di comunicazioni voce/video e di realizzazioni di server; può essere utilizzato per un’ampia gamma di applicazioni, come lezioni online, IoT e robot. A tutt’oggi, SkyWay è stato implementato per lo sviluppo di oltre 20.000 servizi.

SkyWay supporta diversi formati di chiamata, come voce e video, chiamate individuali e di gruppo, oltre a videcomunicazioni a schermi condivisi. È anche un SDK multipiattaforma per lo sviluppo di servizi di comunicazione adatti a specifici settori e categorie imprenditoriali. SkyWay garantisce comunicazioni in tempo reale di qualità elevata, come dimostrato dal tasso di uptime del 99,96% del servizio nel corso dell’esercizio 2021. Permette anche di effettuare chiamate internazionali di qualità elevata mediante l’installazione di server per la ritrasmissione delle comunicazioni da/verso l’Asia, l’America settentrionale e l’Europa.1 SkyWay può anche essere utilizzato in forma gratuita per la verifica e lo sviluppo di servizi fino al loro effettivo lancio per gli utenti. E non è tutto: le tariffe vengono adeguate alla scala del servizio e la fatturazione è effettuata in base ai consumi.

A seguito della pandemia da COVID-19, le comunicazioni online si sono rapidamente diversificate e ora includono comunemente eventi che coinvolgono decine di persone e robot di comunicazione. NTT Com ha quindi deciso di aggiornare l’architettura di SkyWay e di rilasciarlo come nuovo servizio dotato di funzionalità avanzate per una maggiore versatilità, tra cui:

Più chiamanti contemporanei (funzionalità passata da un massimo di 20 a 100 utenti)

Riduzione del carico del terminale in funzione dell’ambiente dell’utente finale (simulcast 2 e API per la trasmissione/ricezione multimediale flessibile, ad esempio solo video/audio specifici)

e API per la trasmissione/ricezione multimediale flessibile, ad esempio solo video/audio specifici) Autenticazione e autorizzazione per il controllo della trasmissione di video/audio verso ciascun utente finale

Seguono due esempi sulle funzionalità ampliate di SkyWay.

1. Ufficio virtuale



SkyWay può essere utilizzato per creare un sistema di presentazioni in tutto l’ufficio, in grado di raggiungere fino a 100 persone, con simulcast per la ricezione di audio/video opportunamente appropriati per ciascun utente, come video a bassa risoluzione per ridurre il carico sul sistema e sulla batteria nei dispositivi mobili o nei terminali a bassa potenza di elaborazione. È inoltre possibile controllare la partecipazione per le conferenze private.

2. Supporto del telelavoro



SkyWay può essere utilizzato anche per creare un sistema che permette a un supervisore di formare a distanza più persone in un ambiente di lavoro, ricorrendo ai video per indicazioni dettagliate e al solo audio quando bastano le semplici indicazioni verbali. L’uso selettivo di video e/o audio consente al sistema di raggiungere molte persone minimizzando il carico.

Le registrazioni per questo servizio saranno accettate a partire dal 31 gennaio. Per maggiori informazioni visitare il sito web oppure rivolgersi a un rappresentante commerciale di NTT Com; per informazioni sul costo del servizio fare clic qui (una parte è disponibile solamente in giapponese).

Guardando al futuro, NTT Com prevede di continuare ad aggiornare SkyWay ampliando la portata delle chiamate voce e video, di migliorare le comunicazioni dati per la sincronizzazione di un maggior numero di persone e di supportare le piattaforme di gioco per lo streaming live e il metaverso. Anche l’esperienza delle chiamate voce e video verrà migliorata, e le nuove funzionalità di SkyWay per la valutazione della qualità e l’analisi dei problemi miglioreranno sempre più la trasmissione video e voce in diversi ambienti. NTT Com prevede di continuare a sviluppare attività legate a SkyWay per supportare l’ulteriore evoluzione della comunicazione in tempo reale e la sua facile implementazione da parte di non esperti, in un mondo in cui le persone comunicano in maniera significativa grazie alla potenza della tecnologia digitale.

1 Tecnologia che consente a un terminale di selezionare il dispositivo relè più appropriato per ridurre al minimo il ritardo tra terminali (brevetto registrato n. 6254620).



2 Tecnologia per trasmettere lo stesso video su diversi terminali utilizzando velocità di bit diverse, come la bassa risoluzione per i dispositivi mobili con potenza di elaborazione e larghezza di banda limitate, e l’alta risoluzione per i PC.

Informazioni su NTT Communications



NTT Communications risolve sfide tecnologiche globali aiutando le aziende a superare rischi e complessità nei loro ambienti IT grazie a soluzioni infrastrutturali informatiche gestite. Queste soluzioni sono supportate dalla nostra infrastruttura globale, formata da reti pubbliche e private globali d’eccellenza leader di settore che raggiungono più di 190 tra paesi e regioni, nonché da centri dati tra i più avanzati al mondo con una superficie complessiva di oltre 500.000 m2. Come fornitori principali di servizi e soluzioni aziendali del gruppo DOCOMO, creiamo valore fornendo supporto su scala globale per la ristrutturazione dell’industria e della società, per nuovi stili di lavoro e per la trasformazione digitale delle comunità. Insieme a NTT Ltd., NTT Data e NTT DOCOMO, siamo il gruppo NTT.



