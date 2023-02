Novakid raggiunge il traguardo di 10 milioni di lezioni, la cui metà è stata completata nel 2022

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Novakid, uno dei più importanti servizi di inglese come seconda lingua (ESL) online in Europa che sta rivoluzionando l’apprendimento dei bambini, condivide i risultati del 2022 e i suoi progetti per il futuro.

Nel corso del 2022 Novakid ha registrato una crescita continua del numero di studenti iscritti con circa 70.000 nuovi utenti in più di 50 paesi. Dalle statistiche si può dire che Novakid è in grado di mantenere un fatturato a doppia cifra su base annua con la quota degli abbonamenti a lungo termine (di 6 o 12 mesi) sempre maggiore. Tra i nuovi abbonamenti acquisiti, il 20% è da ricondurre alle referenze della clientela già presente, e il Net Promoter Score (NPS), un indicatore molto preciso della lealtà della clientela, è superiore al 60%. Anche la soddisfazione cliente resta alta: gli utenti assegnano mediamente valutazioni intorno al 96%, variabile in base alla regione geografica.

Novakid continua a consolidare la propria posizione nell’arena globale: l’Europa mantiene ancora la sua parte predominante tra la base cliente (55%), seguito dalla regione MENA con il 25%. Il numero complessivo degli utenti nell’area Asiatica, Pacifica e Latina sta inoltre progressivamente aumentando. L’Italia rimane il mercato principale dal punto di vista numerico, e anche i contratti a lungo termine non hanno fatto altro che quasi raddoppiare la quota.

Secondo Max Azarov, CEO di Novakid: “nel 2023 c’è da aspettarsi un quadro macroeconomico difficile ed è prevista una crisi economica non solo nel vecchio continente. Ad ogni modo c’è fiducia che quest’anno avremo provvisto il pareggio anticipando ulteriormente l’incremento costante del fatturato”.

Per accrescere ulteriormente l’inclinazione al learning degli giovani studenti Novakid passerà dalle classiche lezioni di inglese da 25 minuti alle sessioni tentate ad estendersi fino a 40 minuti senza costituire aggravi per i consumatori.

Dall’agosto 2022, Novakid ha notato che, oltre alle lezioni individuali strutturate, il tempo dedicato in media da parte degli studenti alle attività ludiche autonome è triplicato. I nuovi sviluppi del prodotto presi in considerazione includono anche opzioni volte ad accrescere il coinvolgimento degli studenti nell’apprendimento, al fine di migliorare la motivazione e raggiungere risultati più elevati. Il team sta quindi testando costantemente numerose soluzioni, tra cui gli esperimenti su altri argomenti che potrebbero costituire un’aggrazia alla linea del prodotto.

Recentemente sono state effettuate ricerche evidenziando che aumentare il tempo dedicato a compiti ed esercizio in mini-giochi influenzi positivamente il tasso di fidelizzazione. Inoltre, sembra che chi guardava video fumetti ha registrato un tasso di fidelizzazione mensile del 149% maggiore rispetto a chi non li ha visto. Aumentando l’interazione con giochi, video ed extra-contenuti si riscontra insomma un tasso di fidelizzazione più elevato. Quest’ampia visione darà dunque linfa vitale allo sviluppo del programma come pure del prodotto in futuro.

Sito ufficiale: https://www.novakidschool.com/corp/

