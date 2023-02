Name that tune – Indovina La Canzone: La sfida tra uomini e donne continua

Il programma Name That Tune – Indovina La Canzone, la divertente competizione musicale tra VIP condotta da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, prodotta da Banijay Italia, prosegue con il quarto appuntamento in prima tv assoluta su TV8, mercoledì 22 febbraio alle ore 21.30.

Le donne, campionesse in carica, cambiano metà della loro “formazione” con le new entry Paola Barale e Vladimir Luxuria, che si uniscono ad Antonella Elia e Anna Tatangelo, e sfidano il forte team degli uomini, completamente rinnovato, con Nicolas Vaporidis, Ermal Meta, Enzo Miccio e Jake La Furia.

La competizione, come di consueto, inizia con la manche Playlist, in cui le due squadre sono chiamate a indovinare il titolo dei brani intonati dall’orchestra in base alle diverse categorie. Per ottenere il primo jolly in palio, le squadre devono totalizzare sette punti. Jake La Furia è il portavoce della squadra degli uomini, mentre Anna Tatangelo rappresenta quella delle donne. Una delle playlist è selezionata da Radio Deejay, media partner del programma.

La sfida prosegue con la manche Cuffie, in cui, nell’arco di tre minuti, prima Jake La Furia per gli uomini e poi Paola Barale per le donne devono indovinare più brani possibili tra quelli mimati dai propri compagni di squadra. È un testa a testa che si conclude sul filo di lana.

Nella manche Doppio mito, Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso cantando il brano di un altro cantante. Le due squadre devono indovinare sia il nome di chi sta imitando Ciro sia il titolo della canzone. Solo chi indovina più volte la doppia combinazione ottiene il jolly. In questo gioco non bisogna prenotarsi per dare la risposta. Anche questa settimana, la precedenza spetta alla squadra delle donne. In caso di errore, il gioco passa alla squadra avversaria.

La sfida si infiamma poi con l’atteso Lip Sync Duel, la manche più attesa e divertente. In questo gioco, è il pubblico, con l’intensità del suo applauso, a decretare il vincitore. Luxuria si cimenta sulle note di “Toxic” di Britney Spears con la minaccia di “intossicare tutti”, mentre Enzo Miccio si esibisce in una versione tutta da ridere di “Pistolero” di Elettra Lamborghini.

Nella manche Cantante smemorato, Fausto Leali, Jo Squillo e Valeria Rossi si alternano sul palco, cantando dal vivo i loro successi senza tempo: “Ti lascerò”, “Siamo donne” e “Tre parole”. Durante la loro performance, però, sbagliano di proposito un verso. La musica si interrompe e le squadre sono chiamate a indovinare il testo corretto. Una volta svelato il verso, la canzone prosegue e il cantante termina la sua es