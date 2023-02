“Name That Tune – Indovina La Canzone” torna con la quinta puntata su TV8, in cui la squadra degli uomini, composta da Nicolas Vaporidis, Ermal Meta, Enzo Miccio e Jake La Furia, si trova di fronte alla squadra delle donne, con Elena Santarelli, Sabrina Salerno, Asia Argento ed Elettra Lamborghini.

La gara musicale, condotta da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal e prodotta da Banijay Italia, prevede diverse manche, tra cui la Playlist, la Cuffie, il Doppio Mito, il Lip Sync Duel, il Cantante Smemorato, la Canzone Recitata e l’Asta Musicale. Tutto si decide poi nel testa a testa finale del Sette per Trenta, in cui Jake La Furia e Elettra Lamborghini si sfidano per conquistare la vittoria per la propria squadra e un posto nella finalissima della prossima settimana.