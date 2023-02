Michelle Impossible & Friends: Il ritorno del grande spettacolo in prima serata su Canale 5

Mercoledì 1° marzo si terrà la seconda puntata di “Michelle Impossible & Friends“, il celebre varietà condotto dalla poliedrica Michelle Hunziker. Dopo l’enorme successo della prima puntata, questo secondo appuntamento promette di regalare emozioni ancora più intense, coinvolgendo il pubblico da casa con spettacolo e divertimento.

Un varietà unico nel suo genere, che vedrà alternarsi sul palco numerosi ospiti di grande talento, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo. Insieme a Michelle Hunziker, gli artisti si racconteranno e celebreranno la loro brillante carriera, emozionando il pubblico con le loro storie e le loro interpretazioni.

Gli ospiti della seconda puntata saranno tantissimi: Il Volo, il celebre trio vocale italiano, Claudio Bisio, grande attore e comico, Belen Rodriguez, nota presentatrice e showgirl, Serena Autieri, cantante e attrice, Nina Zilli, cantautrice e musicista, Antonio Ornano, noto comico, The Beatbox, straordinario gruppo musicale di beatboxing, e infine il maestro Rocco Tanica.

In questa puntata non mancheranno momenti di puro divertimento: Aurora Ramazzotti, con la sua leggerezza e la sua ironia, sarà messa “alla berlina” da alcuni degli ospiti all’interno del suo roast show, regalando al pubblico risate e momenti indimenticabili.

Come sempre, Michelle Hunziker sarà affiancata dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest, con la partecipazione speciale di Katia Follesa.

Non perdete l’appuntamento con “Michelle Impossible & Friends”, il grande spettacolo in prima serata su Canale 5, per una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’emozione.