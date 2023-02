Michelle Impossible & Friends: Il grande spettacolo di varietà su Canale 5

Il 22 febbraio debutta su Canale 5 “Michelle Impossible & Friends“, il nuovo one woman show di Michelle Hunziker, che promette di emozionare il pubblico con ospiti d’eccezione e performance artistiche di alto livello.

La seconda edizione del grande varietà sarà trasmessa in prima serata su Mediaset, e vedrà la partecipazione di attori, cantanti e grandi artisti che, con ironia e simpatia, racconteranno la propria carriera per regalare ai telespettatori un grande show.

La conduzione sarà affidata alla bravissima Michelle Hunziker, affiancata dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.

Il primo appuntamento di “Michelle Impossible & Friends” sarà dedicato ad Eros Ramazzotti, che si esibirà per la prima volta in tv e racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora. Oltre al cantautore romano, ci saranno Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

La figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, condurrà il roast show, un momento di satira e leggerezza in cui alcuni degli ospiti saranno messi “alla berlina”.

Saranno tre serate evento da non perdere, in cui Michelle Hunziker e i suoi amici faranno divertire e emozionare il pubblico con spettacoli di alta qualità. Non mancheranno la musica, la danza e le performance artistiche, il tutto accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo.

Non perdete l’occasione di assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere, che vi regalerà momenti di spensieratezza e divertimento. Appuntamento su Canale 5 con “Michelle Impossible & Friends”.