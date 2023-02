Meta : sospensione Ingiusta dei Profili Social brunobellini e lifestyleblog.it

Il direttore di Lifestyleblog.it, Bruno Bellini, proprietario dei profili social “brunobellini” su Facebook e “lifestyleblog.it” su Instagram, denuncia la sospensione ingiusta dei suoi account da parte di Meta.

Bellini ha segnalato diverse volte tramite il tool di segnalazione del social network, ma non ha ricevuto riscontro. La sospensione del suo profilo personale Facebook “brunobellini“, associato all’indirizzo email personale,ha portato alla sospensione anche dell’account Instagram “lifestyleblog.it”, impedendogli l’accesso alle pagine aziendali collegate.

I fatti

La sospensione, avvenuta a seguito di un tentativo di accesso dagli Stati Uniti il giorno 17 febbraio alle 3:29 del mattino, è stata effettuata da un utente non autorizzato. Nonostante l’attivazione di tutte le misure di sicurezza, compresa l’autenticazione a due fattori, Bellini ha sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Monopoli in data 17 febbraio.

In tutto questo Meta non ha preso atto del fatto che può essere insolita, in piena notte, una connessione dagli Stati Uniti quando avvengono sempre dall’Italia… Misteri!

La sospensione ingiusta dei suoi profili social sta causando danni all’attività editoriale del giornale online, nonché danni non patrimoniali e relazionali in qualità di utente persona fisica.

Si chiede, pertanto, una pronta riattivazione dei profili social per riprendere l’attività editoriale e ripristinare il legame con i followers e lettori.