Medidata consolida il team di alti dirigenti per velocizzare ulteriormente la trasformazione digitale delle scienze della vita con soluzioni complete e di livello ineguagliabile

Pascal Daloz è il nuovo CEO e Michael Pray il nuovo COO di Medidata

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un’azienda del gruppo Dassault Systèmes, oggi ha annunciato una nuova struttura dirigenziale progettata per promuovere la missione dell’azienda: creare soluzioni complete per trattamenti più intelligenti e persone più sane. Questa evoluzione strategica rappresenta un’opportunità per ulteriori obiettivi e una crescita a lungo termine, volti ad accrescere la capacità dei clienti di sbloccare un valore superiore in tutto il portafoglio targato Dassault Systèmes, in ultima analisi portando a nuovi livelli lo sviluppo farmacologico.

Pascal Daloz, esperto dirigente di Dassault Systèmes, è stato nominato CEO di Medidata. Il signor Daloz ha avuto un ruolo essenziale nella riuscita acquisizione di Medidata nel 2019, e il suo comprovato successo come dirigente d’azienda e professionista lungimirante rappresenta un ottimo complemento per Medidata.

Michael Pray è stato nominato COO dell’azienda. Nel corso del suo precedente incarico di direttore commerciale di Medidata, è stato determinante per la rapida crescita dell’azienda, che ha visto più che raddoppiare il fatturato totale, passato a oltre 1 miliardo di dollari USA, con una crescita del 100% nel numero dei clienti negli ultimi sei anni. Pray guiderà le attività giornaliere presso Medidata e lavorerà a stretto contatto con Daloz, per creare una serie di soluzioni complete al servizio dell’industria delle scienze della vita in generale.

“ I clienti ci chiedono di fare di più con Medidata, e ci stiamo evolvendo per rispondere alle loro esigenze di trasformazione digitale”, è la dichiarazione di Pascal Daloz, CEO di Medidata. “ Sulla base delle solide fondamenta costruite negli ultimi vent’anni ci confermeremo come realtà all’avanguardia nelle soluzioni di assoluta eccellenza per l’intero ciclo di vita delle scienze della vita. Siamo estremamente impegnati in questo settore e continueremo a investire per concretizzare una visione che include diversi aspetti, dalla prevenzione alla medicina di precisione, dalla scoperta alla distribuzione, per situarci al centro del percorso di ciascun paziente”.

Medidata è una sussidiaria controllata al 100% da Dassault Systèmes, che con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE è ben posizionata per guidare la trasformazione digitale delle scienze della vita nell’era della medicina personalizzata, grazie alla prima piattaforma scientifica e commerciale completa, dalla ricerca all’immissione sul mercato.

Informazioni su Medidata

Medidata guida la trasformazione digitale delle scienze della vita e apre nuove prospettive per milioni di pazienti. Medidata aiuta le aziende farmaceutiche, biotech, dei dispositivi medicali e diagnostici, e i ricercatori accademici, a generare prove e informazioni per ottenere valore più velocemente, ridurre al minimo il rischio e ottimizzare i risultati. Sono oltre un milione gli utenti registrati, tramite l’accesso di oltre 2.100 clienti e partner alla piattaforma più affidabile al mondo per lo sviluppo clinico e commerciale e i dati del mondo reale. Medidata, del gruppo Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede nella città di New York e uffici in tutto il mondo, per soddisfare le esigenze dei clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medidata.com e seguire l’azienda con @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, l’azienda 3DEXPERIENCE, è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo ambienti virtuali 3D collaborativi ad aziende e persone per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze ‘virtual twin’ del mondo reale con la nostra piattaforma e le nostre applicazioni 3DEXPERIENCE, i nostri clienti superano i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione, per creare un mondo più sostenibile per pazienti, cittadini e consumatori. Dassault Systèmes crea valore per oltre 300.000 clienti di ogni dimensione, in tutti i settori e in oltre 140 paesi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l’icona Compass, il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, una “société européenne” francese (Registro delle imprese di Versailles n. B 322 306 440), oppure delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

