Maurizio Lastrico si commuove durante un’intervista a Da noi a ruota libera

L’incontro fatale con la maestra Anna Laura

Maurizio Lastrico ha raccontato a Francesca Fialdini il suo percorso professionale e come è arrivato a recitare in teatro e al cinema. Durante l’intervista, è stato sorpreso da un video messaggio della sua ex insegnante, Anna Laura Messeri, che lo ha commosso profondamente.

La maestra Anna Laura ha salutato Maurizio con affetto e ha ringraziato l’attore per tutte le soddisfazioni che gli ha dato con le sue recitazioni. Ha anche ricordato il loro incontro fatale, quando Maurizio le propose di recitare un pezzo di Dante. Anna Laura sentì Maurizio pronunciare ‘Nel mezzo del casin di nostra vita’ invece di ‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’, e da lì iniziò una bellissima storia.

Le lacrime di Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico si è commosso molto durante il messaggio della sua ex insegnante. L’attore ha espresso tutta la sua gratitudine per Anna Laura Messeri, definendola una delle persone più importanti della sua vita. “Mi avete fregato!” ha detto ironicamente tra le lacrime.

Maurizio ha ricordato come Anna Laura gli abbia insegnato tanto, sia come attore che come persona. Ha sottolineato il grande affetto che ha per la sua ex insegnante, e ha ringraziato Francesca Fialdini per avergli permesso di rivivere quei momenti emozionanti.

Conclusioni

