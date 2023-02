Masterchef Italia: la puntata del 2 febbraio

Nuovo appuntamento con “MasterChef Italia” in programma il 2 febbraio su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15.

I concorrenti dovranno preparare piatti ispirati alle loro radici culinarie. All’inizio della serata ci saranno delle Golden Mystery Box con piatti del passato, che daranno l’opportunità ai concorrenti di preparare piatti che raccontino i sapori di casa.

In seguito ci sarà una sfida di pasticceria con lo chef Gianluca Fusto. Durante la Prova in Esterna, i concorrenti dovranno cucinare sulla cima del Monte Cervino.

La squadra che perderà dovrà poi partecipare al Pressure Test, dove dovranno dimostrare di saper cucinare un alimento italiano. Chi non sarà all’altezza verrà eliminato dalla gara.