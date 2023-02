Mary De Gennaro, la stella di Mattino Norba: l’autenticità che conquista il pubblico

Mary De Gennaro, la conduttrice di Mattino Norba, il programma mattutino di Telenorba, si è fatta notare per la sua grande abilità e professionalità nella conduzione del programma. Grazie alla sua esperienza e al suo carisma, è diventata una vera e propria icona dell’emittente made in Puglia.

Grazie alla sua presenza e alla sua professionalità, il programma ha registrato un grande successo di pubblico, diventando uno dei più seguiti.

Ha dimostrato di saper affrontare con competenza e disinvoltura ogni situazione, dalle notizie più importanti alle rubriche di intrattenimento. Il suo stile fresco e dinamico ha conquistato il pubblico, facendola diventare una vera e propria star.

Mattino Norba è ormai un successo di ascolti: quale il segreto secondo te?

Il segreto è l’autenticità, siamo veri in ciò che raccontiamo e in come lo raccontiamo. Io sono esattamente come sono nella mia vita, d’avanti e fuori dalle telecamere.

Ogni mattina in onda, dal lunedì al venerdì: quanto è faticoso svegliarsi presto ogni mattina?

Abbastanza, è stata per me una sfida difficile, credevo di non riuscire ad essere così costante, ma il mio senso di responsabilità verso chi lavora con me e il pubblico ha preso il sopravvento e per questo non sono mai mancata un solo giorno in 3 edizioni.

Grande lavoro di squadra, coadiuvato anche dall’ottimo apporto degli autori…

Certo! Degli autori e della redazione, senza tralasciare la parte tecnica siamo una squadra ci circa 25 persone ogni giorno che lavora per la diretta.

Torniamo a parlare di te: hai da poco lanciato il tuo blog e soprattutto il tuo canale Youtube. Raccontaci un po’…

Il mio blog www.marydegennaro.it è una sorta di magazine, che rispecchia molto me, nelle due sezioni style e beauty ci sono tanti consigli sulla moda, sulla bellezza, sul benessere; tendenze del momento, declinate su ciò che uso nella mia vita, ma anche uno spunto importante grazie al parere di esperti in ogni settore. Nella sezione ricette c’è la raccolta di tutte le ricette realizzate da me a Mattino Norba.

Il mio canale Youtube “Le ricette di Mary ” è nato per creare un rapporto diretto con chi ama la rete e vuole sperimentare le mie ricette, girate proprio nella cucina di casa mia e super facili. Sono esattamente come amo fare io: minimo sforzo, massimo rendimento.

Avresti mai immaginato di aprire un canale di video ricette?

Dieci anni fa no, ma da qualche anno avevo voglia di sviluppare questa idea, e sopratutto volevo che fosse veramente alla portata di tutti.

Beauty e Style sono le altre sezioni del sito. Quali sono le tue linee guida per conciliare al meglio bellezza e stile anche quando sei in onda?

Si, ci conviviamo tutti con l’esigenza di star bene, essere sempre curate e indossare quello che ci piace non rinunciando alla moda. Sono sincera, un po’ di attenzione in più la metto anche per lavoro che faccio.

Il tuo segreto per essere sempre in forma?

Mangio sano, bevo acqua, e una volta a settimana non rinuncio alla pizza!

Ci sono progetti per il futuro?

Sicuramente portare a termine questa edizione di Mattino Norba e far crescere il mio canale Youtube “Le ricette di Mary ” così come il mio blog www.marydegennaro.it

Sicuramente avrai un sogno nel cassetto…

Poter concretizzare nuovi progetti televisivi.