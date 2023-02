Marco Mengoni in concerto al Circo Massimo di Roma il 15 luglio: l’evento live dell’estate!

Dopo il trionfo al 73° Festival di Sanremo con il brano “Due vite”, Marco Mengoni ha deciso di regalare ai suoi fan un evento unico ed eccezionale: il 15 luglio, infatti, il cantautore si esibirà al Circo Massimo di Roma, location prestigiosa e deputata ai grandi happening.

Il concerto del 15 luglio rappresenta l’occasione perfetta per festeggiare insieme al cantautore i grandissimi successi raggiunti negli ultimi due anni. L’album “Materia (Terra)”, primo capitolo del progetto discografico “MATERIA”, ha inaugurato un periodo di grande fortuna per Mengoni, proseguito con due imperdibili show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e una serie di palazzetti sold out in autunno. La vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”, il primo singolo del capitolo conclusivo della trilogia discografica, ha confermato la statura artistica di Marco Mengoni.

Per i fan del cantautore, l’appuntamento al Circo Massimo è da non perdere: sarà una serata indimenticabile, all’insegna della musica e dell’energia di Marco Mengoni.

Biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma

I biglietti per il concerto del 15 luglio al Circo Massimo di Roma saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 23 febbraio su My Live Nation e in vendita generale dalle ore 11.00 di venerdì 24 febbraio su TicketOne, TicketMaster e sul sito Live Nation.

Dopo l’evento al Circo Massimo di Roma, Marco Mengoni proseguirà il tour “Marco negli stadi” in giro per l’Italia. Le date di Salerno, Bari, Bologna e Milano sono già sold out, ma ci sono ancora molte opportunità per assistere ai concerti dell’artista: Bibione (17 giugno – data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio) e infine Roma al Circo Massimo per il gran finale (15 luglio).

Il successo di “Due vite”

Il successo di “Due vite”, brano scritto da Marco Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta, è stato immediato: il singolo è stato il più trasmesso in radio e ha debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, raggiungendo anche la posizione numero 49 nella classifica globale di Spotify. Il videoclip ufficiale ha dominato le tendenze musicali su YouTube, raggiungendo 20 milioni di view insieme al video della performance sul palco dell’Ariston.

La canzone, che parla di rapporti e della relazione più intima con se stessi, è stata decretata da EarOne come il brano più radiofonico tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo e è stata al vertice delle classifiche di Shazam e dei brani di Sanremo più popolari su TikTok.

Il premio Giancarlo Bigazzi e le interazioni sui social

Durante il Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha ricevuto il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra del Festival. Inoltre, l’artista è stato l’artista con il maggior numero di interazioni sui social durante tutta la settimana della manifestazione, superando i 7 milioni di interazioni.

Il messaggio di “Due vite”

“Due vite” rappresenta una riflessione sulla necessità di affrontare la vita con onestà, accettando anche gli errori come momenti di crescita. Il brano, che è una ballad dalla struttura non classica e con un arrangiamento vocale curato da Marco Mengoni stesso, racconta una storia molto serrata con due livelli di lettura: un racconto onirico, ricco di immagini e figure legate all’inconscio che si mischia a scene e dettagli molto realistici, autobiografici.

Il progetto “Materia”

“Materia” è un progetto discografico articolato in tre capitoli: “Materia (Terra)”, “Materia (Pelle)” e il capitolo conclusivo, che uscirà entro la fine del 2023. Il primo album del progetto ha inaugurato una nuova fase creativa per Marco Mengoni, confermandolo come uno dei cantautori più talentuosi del panorama musicale italiano.

Il tour “Marco negli stadi” rappresenta un’occasione imperdibile per assistere alle performance di Mengoni dal vivo, insieme ai suoi più grandi successi e ai brani del progetto “Materia”. Il concerto al Circo Massimo di Roma il 15 luglio sarà l’evento live dell’estate 2023, un’occasione per celebrare insieme ai fan i grandissimi successi di uno dei cantautori più amati d’Italia.