Måneskin: il nuovo album Rush! conquista le classifiche globali

Il nuovo album dei Måneskin “RUSH!”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, continua la sua conquista delle classifiche globali: si trova attualmente al #1 posto in 12 Paesi, Canada, Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca e Slovacchia, che vanno ad aggiungersi a Italia (#1 posto nelle classifiche FIMI di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Il disco è inoltre nella Top 5 di 16 Paesi fra i quali Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia (#4) e molti altri, e a cui si aggiunge oggi la posizione #2 in Spagna all’interno della Official Album Chart, che vede “RUSH!” come l’unico progetto in lingua inglese nella Top 9. Si trova alla #1 anche nella classifica spagnola dei vinili più venduti.

L’album conta ad oggi oltre 500milioni di stream.

Negli Stati Uniti l’album ha debuttato nelle classifiche Billboard della settimana alla #18 posizione della Billboard200, alla #1 posizione della Top Alternative Albums, al #3 posto delle classifiche Billboard Top Selling album e vinili, e infine alla #4 posizione della Top Rock Albums.

Questi risultati vanno ad aggiungersi alla #3 posizione all’interno di Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata – a sole 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al #1 posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto.