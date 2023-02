Made in Italy di Rosa Chemical è disco d’oro

Incredibile ma vero, “Made in Italy“, il brano con cui ROSA CHEMICAL ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo di quest’anno, è stato certificato DISCO D’ORO!

Il brano, scritto da Manuel Franco Rocati (alias Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e prodotto da Bdope e Simonetta, ha debuttato all’ottavo posto nella Top Songs Debut Global della settimana di uscita e si trova attualmente in posizione #9 nella Top 50 Italia di Spotify.

Con “Made in Italy”, Rosa Chemical lancia un messaggio di libertà, parlando senza filtri di temi ancora considerati tabù come la fluidità sessuale e il poliamore. Con uno stile musicale puramente dance e un tocco gipsy, il brano invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature, prendendosi gioco di cliché e pregiudizi.

Rosa Chemical è una rivelazione del Festival di quest’anno e ad aprile partirà per il suo primo tour, prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti. L’artista si esibirà il 17 e 18 aprile ai Magazzini Generali di Milano (date entrambe SOLD OUT), il 20 aprile all’Orion di Ciampino (Roma) (con gli ultimi biglietti ancora disponibili) e ancora una volta ai Magazzini Generali di Milano il 10 maggio.

Ma le novità non finiscono qui! A novembre 2022, Rosa Chemical è tornato con “non è normale”, un brano che esplora il concetto di normalità e invita ad essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società. Insieme al brano, l’artista ha lanciato un radio & digital tour a bordo di un camper rosa per dare vita a contenuti che fanno discutere.

Rosa Chemical si distingue per i suoi testi eccentrici e il suo linguaggio dissacrante, che gli hanno permesso di rivoluzionare il mondo urban con il suo manifesto artistico “POLKA”. La serie, divisa in tre parti, ha visto la collaborazione con i Thelonius B. e la produzione di Greg Willen in “Polka” (2020), il feat. con Gué e Ernia in “Polka 2” (2021) e infine la produzione di Bdope in “POLKA 3” (2022), un mix di cultura gitana e musica elettronica che non può essere etichettato in alcun genere.

Dopo il suo trionfale esordio a Sanremo, Rosa Chemical è pronto ad incontrare i suoi fan nelle sue prime date live. Non perdete l’occasione di vivere l’esperienza unica e coinvolgente di questo artista inimitabile!