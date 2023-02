Lusso e relax per vacanze in Sicilia esclusive

La Sicilia ha tutto ciò che si possa desiderare in vacanza: le spiagge bianche, il mare azzurro, la possibilità di lasciarsi andare immergendosi nel divertimento locale e nel folklore e di risvegliare i sensi grazie ai sapori e ai profumi della tradizione enogastronomica locale.

Una delle zone balneari più suggestive del nostro Paese si trova proprio qui ed è la Costa Iblea, situata nella parte più a sud della regione. Il litorale della Costa Iblea ospita più di 50 chilometri di spiagge dorate fatte di sabbia finissima che, grazie al vento, crea delle dune simili a quelle del vicino continente africano. In tutta la sua lunghezza, il litorale è bagnato dalle acque blu e cristalline tipiche del mare siculo. I fondali sono bassi e digradano dolcemente, il che li rende perfetti anche per le famiglie con bambini piccoli.

Il litorale Ibleo

Nota al grande pubblico grazie alle riprese del Commissario Montalbano che, da circa 20 anni si svolgono proprio in questo tratto di costa, la Costa Iblea, è famosa certamente per l’alto valore paesaggistico, ma anche grazie ai numerosi ritrovamenti archeologici, alla storia, all’arte e ai tesori culturali che si trovano nel suo immediato entroterra.

I borghi di pescatori sono un tuffo nel passato: qui il tempo scorre lento e la tradizione e la vita quotidiana si svolge nei modi e nei tempi dettati dalla tradizione. A questi si alternano località che, soprattutto in estate, si accendono e si riempiono di giovani attirati dalla movida locale.

Verso l’interno si incontrano il comune di Scicli e la città di Modica. Il primo è stato nominato patrimonio dell’umanità dall’Unesco grazie al suo contributo artistico al Barocco Siciliano. La seconda è famosa in tutto il mondo per la produzione del cioccolato, che, ancora oggi avviene in modo tradizionale secondo una antica ricetta azteca che prevede una lavorazione rigorosamente artigianale e a bassa temperatura.

La Costa Iblea offre questo e tanto altro a chi decide di esplorarla. Il valore aggiunto di questa zona lo offrono sicuramente le due strutture turistiche di lusso che portano la firma di iGV. Sono l’iGV Club Baia Samuele e l’iGV Club Marispica.

iGV Club Baia Samuele

Molto più di un villaggio turistico in Sicilia , un hotel di lusso accogliente ed esclusivo, in grado di esaudire i desideri degli ospiti più esigenti. A 10 km da Modica, in una posizione privilegiata al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace denominata Fornace Montalbano, sorge uno dei più belli villaggi turistici in Sicilia: l’iGV Club Baia Samuele. Si affaccia su una spiaggia di sabbia fine che si tuffa dolcemente nel mare limpido e cristallino, creando le condizioni perfette per fare il bagno anche con i più piccoli. La spiaggia di pertinenza del Club è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, centro velico, gazebo, mini club, ristorante e bar. La spiaggia è raggiungibile a piedi o con il servizio navetta attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Le sistemazioni esclusive propongono diverse soluzioni: da comode stanze vicino al mare ad eleganti cottage su due piani. Il massimo dell’eleganza si raggiunge con le suite finemente ristrutturate a tema grande metropoli: il loro arredamento si ispira a New York, Tokyo, Nairobi e Parigi. Inoltre, per chi sceglie la suite sono previsti dei servizi aggiuntivi, per rendere la permanenza ancora più esclusiva.

Ogni giorno puoi dedicarti a una attività diversa: dal relax in spiaggia a una delle iniziative organizzate dallo staff: giochi, tornei e gare sportive. Alcune delle proposte comprendono corsi collettivi di vela, tennis, tiro con l’arco, qui gong, spinning, crossfit, acqua metabolica, camminata metabolica, pilates, fitness, ginnastica acquatica e balli. A luglio ed agosto si aggiungono nuoto e scherma.

Inoltre, hai a tua disposizione, sia di giorno che in orari serali, campi di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, 4 campi da tennis, beach volley, beach tennis, beach soccer, footvolley, pallanuoto, ping-pong e bocce.

Se un giorno avessi voglia di evadere dalla routine del resort per esplorare i dintorni, puoi richiedere l’organizzazione di un’escursione presso uno dei poli di interesse come Noto, Modica, o Taormina, oppure una escursione in barca fino all’Isola di Malta.

Le vacanze non sarebbero tali se non prevedessero anche un po’ di cura del proprio corpo: non aspettare troppo allora per prenotare un trattamento presso il moderno centro benessere dell’iGV Club Baia Samuele. Presso il centro ti aspettano una tisaneria, una piscina talassoterapica, la sauna finlandese, un hammam, e gli specialisti di massaggi tradizionali, orientali, shiatsu e ayurveda.

Potrai fare tutto questo anche grazie alla presenza di personale specializzato che dalla Nursery allo Young Club, ospita bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni, organizzando attività adatte ad ogni età: lo staff si prenderà cura di loro e tu potrai goderti un po’ di meritato riposo.

Per aumentare il tuo senso di sicurezza, è presente un ambulatorio con un medico e un pediatra che risponderanno ad ogni tuo dubbio.

Best Price: super prezzo per le prenotazioni entro il 31 Marzo 2023

Non perdere l’opportunità di prenotare la sistemazione ideale presso uno dei due club iGV, approfittando dell’offerta in corso. Ma sii veloce, perché la promozione Best Price è valida solo fino al 31 Marzo 2023 e ti permette di ottenere uno sconto del 30% sugli adulti e fino all’80% sui prezzi dei bambini e ragazzi fino a 16 anni, oltre alla possibilità di annullare gratuitamente la prenotazione entro 15 giorni lavorativi dall’inizio del soggiorno, senza alcuna penale.