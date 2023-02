Lory del Santo, Roberta Capua e il ministro Locatelli a Generazione z

La terza puntata di “Generazione Z” andrà in onda stasera su Rai 2 alle 00:30. La conduttrice e ideatrice del format, Monica Setta, ospiterà tre personalità molto diverse tra loro: Roberta Capua, Lory del Santo e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Durante la puntata, Roberta Capua parlerà del suo rapporto con Maurizio Costanzo e della sua esperienza come madre. Lory del Santo, invece, affronterà un tema molto delicato, raccontando a Monica Setta dei dolorosi ricordi legati alla perdita di suoi figli, tra cui Conor, nato dalla sua relazione con Eric Clapton e morto a soli quattro anni dopo una tragica caduta dal 53° piano di un grattacielo di New York.

Lory del Santo ha raccontato a Monica Setta come, dopo la morte di Conor, si sia chiusa in casa per anni. Inoltre, ha rivelato di aver perso un altro figlio, che si è tolto la vita in giovane età a causa di una malattia.

La puntata completa di “Generazione Z” sarà disponibile su Rai 2 dopo la messa in onda di questa sera.