Linea Verde a Viterbo, la città dei Papi e del green: sostenibilità e innovazione

La prossima puntata di Linea Verde Life, in onda sabato 25 febbraio alle 12.30 su Rai 1 e Rai Italia, ci porterà alla scoperta di Viterbo, la città medievale tra le più estese d’Europa, nota in tutto il mondo per la sua bellezza e per essere la “Città dei Papi”.

Marcello Masi e Daniela Ferolla ci accompagneranno in un viaggio alla scoperta della Viterbo del green, dell’innovazione e della sostenibilità, alla scoperta di luoghi sorprendenti.

Un disidratatore smart per prodotti agroalimentari

Partiremo dal Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università della Tuscia, dove vedremo un disidratatore smart per prodotti agroalimentari. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale, questa innovativa tecnologia ha un impatto ambientale molto ridotto rispetto alle attuali apparecchiature.

Le terme di Viterbo e la loro importanza terapeutica

Viterbo è famosa sin dall’antichità per le sue terme, e in questa puntata ne racconteremo l’importanza terapeutica. Grazie alla loro particolare composizione chimica, le acque termali di Viterbo hanno proprietà benefiche per la salute, soprattutto per le patologie dell’apparato respiratorio e osteo-articolare.

Le innovative tecnologie del Comando Carabinieri per la tutela forestale

I Carabinieri forestali italiani sono un punto di riferimento mondiale per la prevenzione, il controllo e l’investigazione degli incendi boschivi. Nel corso della puntata, ci illustreranno le innovative tecnologie utilizzate dal “Comando Carabinieri per la tutela forestale” nel settore della repressione del reato di incendio boschivo.

Un’esperienza adrenalinica sul lago di Bolsena

Infine, vivremo un’esperienza adrenalinica a bordo del “Flying Dutchman”, un natante a vela considerato il più veloce e più elegante tra le derive classiche. In navigazione sul lago di Bolsena, potremo apprezzare la bellezza della natura circostante e la sensazione di libertà che solo la vela può regalare.

In conclusione, Viterbo è una città che merita di essere scoperta per la sua bellezza, ma anche per la sua attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. La puntata di Linea Verde Life ci ha mostrato come il territorio di Viterbo sia ricco di sorprese e di tecnologie all’avanguardia, sempre nel rispetto dell’ambiente e della natura.