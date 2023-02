Libro dei Fatti nelle scuole, la notizia sui quotidiani

(Adnkronos) – Il ‘Libro dei Fatti’, alla sua XXXII edizione, arriva nelle scuole italiane e l’iniziativa fa il giro dei quotidiani. A riprendere la notizia sono il Messaggero e Italia Oggi, che nelle edizioni di martedì 28 febbraio raccontano del contributo dell’Adnkronos allo sforzo del governo per introdurre nelle classi giornali e riviste, mettendo l’Almanacco a disposizione di insegnanti e studenti senza spese ulteriori.

Un progetto nato “sulla scia dell’iniziativa del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini”, spiega il Messaggero, che riporta anche l’apprezzamento per l’iniziativa di Adnkronos della sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti: “Penso sia molto utile come strumento di introduzione alla lettura del giornale – sottolinea l’esponente FdI -, anche per farsi un’idea generale dell’attualità e della storia recente”.

Italia Oggi parla quindi del ‘giornale dei giornali’ edito da Adnkronos e dell’iniziativa dedicata agli studenti “per favorire la loro conoscenza dell’attualità, sviluppare il senso critico, valutare l’attendibilità delle fonti”. Sul quotidiano economico anche l’intervento del direttore del Moige, Antonio Affinita, sullo studio dedicato ai giovani e alle fonti primarie dell’informazione: internet per il 17% dei minori, oltre la metà dei quali ritengono tuttavia che ciò che si legge online sia poco attendibile ammettendo inoltre di aver condiviso o creduto a fake news circolate in rete.