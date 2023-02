Leo Gassmann: il nuovo album “La strada per Agartha”

Il giovane cantautore italiano Leo Gassmann si appresta a pubblicare il suo nuovo album, intitolato “La strada per Agartha”, che sarà disponibile in formato digitale e fisico su tutte le piattaforme musicali.

Il primo singolo che anticipa l’uscita dell’album è “Terzo Cuore”, scritto e prodotto dallo stesso Gassmann insieme a Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti, brano che ha visto la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo. Il videoclip della canzone ha già ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni in pochissimo tempo.

L’album di Leo Gassmann

“La strada per Agartha” è un “concept album” realizzato con la collaborazione di amici di lunga data, considerati da Leo una sorta di “seconda famiglia”. Questo disco è caratterizzato da una grande complessità, molteplici influenze musicali e una forte componente multiculturale, offrendo numerose sorprese ai fan del cantautore italiano. Tra i tanti artisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’album, si possono annoverare l’attore Massimo Dapporto, Giovanni Caccamo, la band britannica Will & The People, Edoardo Bennato, L’Ennesimo, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Gem Archer e Andy Bell, membri dei celebri Oasis, e J. Sharrock dei Gorillaz. Il disco è stato prodotto da Matteo Costanzo e mixato da Giuseppe Taccini.

Leo Gassmann ha dichiarato che questo nuovo album rappresenta un po’ come se fosse il suo primo, nonostante si tratti del secondo album in studio del cantautore. Il titolo dell’album “La strada per Agartha” è ispirato al romanzo “Il dio fumoso” di Willis George Emerson, che racconta di un marinaio che scopre una civiltà sotterranea di giganti che vivono di musica e agricoltura in totale pace e armonia.

L’album racchiude numerosi temi, tra cui la ricerca della bellezza e dell’amore per la musica, la libertà di espressione e di vivere come si vuole, e la tutela dell’ambiente. La copertina del disco, scattata dal fotografo Francesco Rampi, raffigura Leo Gassmann seduto sui banchi di scuola insieme ad un gruppo di bambini, simbolo non solo della giovinezza, ma anche della speranza per un futuro e un mondo migliore.

In sintesi, “La strada per Agartha” è un album complesso, multiculturale e con molte collaborazioni, che offre ai fan di Leo Gassmann un’esperienza musicale unica e indimenticabile.