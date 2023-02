“Le Iene” torna stasera su Italia1 con Belen Rodriguez e tante sorprese!

Stasera, in prima serata su Italia1, torna “Le Iene” con Belen Rodriguez alla conduzione, affiancata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. La puntata vedrà la partecipazione in studio della cantante Mara Sattei, che presenterà il suo brano “Duemilaminuti”, eseguito durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ma la puntata di “Le Iene” di stasera affronterà anche tematiche più serie. Antonino Monteleone si occuperà della tragica vicenda di Daniel Radosavljevic, un giovane di vent’anni morto il 18 gennaio scorso nel carcere di Grasse, in Francia. La madre del ragazzo chiede di conoscere le cause della morte di suo figlio, mentre le autorità giudiziarie affermano che il giovane si sia suicidato in cella. Tuttavia, i documenti in possesso dei familiari suggeriscono una verità diversa, fatta di violenza e forse di un pestaggio all’interno del carcere. Monteleone ha anche incontrato il Ministro della Giustizia francese Éric Dupond-Moretti per fare luce sulla vicenda.

Inoltre, Alice Martinelli incontrerà Samantha, una diciannovenne di Udine che è stata allontanata dal liceo che frequentava a causa della scoperta del suo profilo sulla piattaforma OnlyFans. La vicenda solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulla possibilità di fare scelte personali senza subire discriminazioni e pregiudizi.

Insomma, la puntata di “Le Iene” di stasera si preannuncia intensa e ricca di tematiche importanti da affrontare, tra musica, attualità e diritti civili. Non perdete l’appuntamento su Italia1.