Le Iene: anticipazioni della puntata del 21 febbraio con Michelle Hunziker, Paola e Chiara e Andrea Delogu

Le Iene, il noto programma televisivo di inchiesta e satira, torna in onda martedì 21 febbraio su Italia1, alle ore 21:20, condotto dalla bellissima Belen Rodriguez e accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Nella puntata di questa sera, gli ospiti in studio saranno numerosi e di grande interesse per il pubblico. Tra di essi, la celebre Michelle Hunziker, che presenta la seconda edizione del suo one woman show intitolato “Michelle Impossible & Friends”, in onda a partire dal 22 febbraio su Canale 5. La Hunziker racconterà in anteprima i retroscena dello spettacolo e parlerà della sua carriera.

Un altro ospite di grande richiamo sono le sorelle Paola e Chiara, il celebre duo musicale italiano che ha conquistato il cuore del pubblico negli anni 2000. Le due artiste saranno protagoniste di una delle rubriche del programma e racconteranno la loro esperienza nel mondo della musica.

Infine, sarà presente in studio anche la poliedrica Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva e radiofonica.

Non perdete la puntata di Le Iene di stasera, che si preannuncia ricca di spunti interessanti e ospiti di grande spessore.