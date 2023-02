Le “Belve” di Francesca Fagnani: il nuovo appuntamento televisivo su Rai 2

Martedì 28 febbraio, torna il secondo appuntamento di “Belve“, il nuovo programma televisivo di Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai 2. In questa seconda puntata, Francesca si confronterà con tre grandi nomi dello spettacolo: Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti.

“Belve” è un ciclo di puntate che si concentra su donne (e uomini) indomabili, forti e ambiziose, che non hanno paura di esprimere le proprie opinioni e che non passano inosservate. Il programma, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, si propone di raccontare storie di personaggi pubblici che si sono imposti nella società grazie alla loro determinazione e alla loro forza di carattere.

Francesca Fagnani è la conduttrice di “Belve”, una giornalista che ha sempre mostrato di avere un’ottima capacità di analisi e di critica nei confronti della politica, dello spettacolo e della cronaca. In ogni puntata, Francesca si scontra con i suoi ospiti in faccia a faccia pungenti e ironici, senza sconti e senza peli sulla lingua.

La regia di “Belve” è affidata a Duccio Forzano, che ha saputo creare un formato televisivo originale e coinvolgente, che tiene incollati allo schermo i telespettatori. Il programma è destinato a diventare uno dei grandi successi della stagione televisiva, grazie alla sua capacità di raccontare storie vere e appassionanti, con uno stile narrativo che sa coinvolgere il pubblico e farlo emozionare. Non perdete l’appuntamento con “Belve”, il programma televisivo che vi farà conoscere le storie dei personaggi più forti e determinati del nostro tempo.