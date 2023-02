Lazio-Sampdoria 1-0, gol di Luis Alberto

(Adnkronos) –

La Lazio batte la Sampdoria per 1-0 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. La Lazio sale a 45 punti, mentre la Samp rimane a quota 11 in penultima posizione. All’Olimpico, la formazione di Sarri conquista il bottino pieno grazie ad una ripresa gioca in costante proiezione offensiva.

LA PARTITA – La Lazio sfiora il vantaggio al 19′ con la conclusione di Pedro: una deviazione rischia di beffare Audero. Al 21′, Immobile non inquadra la porta in acrobazia da distanza ravvicinata. Al 29′ si vede la Samp: Gabbiadini offre a Cuisance, provvidenziale la chiusura di Marusic. Al 41′ colossale chance biancoceleste in 3 fasi. Audero rischia grosso sul sinistro di Felipe Anderson, Pedro cerca il jolly da posizione defilata e centra il palo, mentre Immobile fallisce il tap-in. In avvio di ripresa occasione nitida per i blucerchiati. L’intervento di Marusic è rivedibile, Gabbiadini ringrazia e prova a sorprendere Provedel, che salva la porta capitolina.

L’ultima porzione di gara è nettamente a tinte biancocelesti. Al 60′ Zaccagni imbuca, Marusic rifinisce e Immobile conclude: la mira è ancora sbagliata. Al 68′ Marusic va al tiro dopo una combinazione Immobile-Milinkovic Savic: palla fuori di poco. Al 74′ ci prova Felipe Anderson, Audero è perfetto. Il fortino ligure crolla all’80’. La difesa della Samp non libera l’area, Luis Alberto può mirare e piazzare la palla all’incrocio con un destro perfetto: 1-0.