 La tecnologia Computer Vision a marchio Sensormatic Solutions di Johnson Controls alimenta un portfolio di soluzioni di analisi basate sui risultati, per risolvere le sfide in evoluzione dei retailer

Sensormatic Solutions dimostrerà in occasione di EuroShop 2023 le sue conoscenze nel campo della visione artificiale

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, portafoglio globale di soluzioni leader per il settore retail di Johnson Controls, mostrerà l’intera gamma di analytics della sua soluzione di Computer Vision a EuroShop. Ciascuna analytics di visione artificiale a brand Sensormatic Solutions sfrutta algoritmi proprietari di deep learning per aiutare i retailer a ottimizzare l’allocazione del personale, a consolidare l’impegno verso la prevenzione delle differenze inventariali, a garantire la sicurezza degli ambienti per acquirenti e collaboratori e, infine, ad acquisire informazioni approfondite sulla Customer Experience.

“Questa tecnologia è disponibile sul mercato relativamente da poco, ma ne abbiamo migliorato le funzionalità in modo significativo, passando dalla semplice individuazione di oggetti all’utilizzo di complesse capacità di rilevamento comportamentale per identificare e analizzare i comportamenti d’acquisto”, ha dichiarato Subramanian Kunchithapatham (KS), chief technology officer di Sensormatic Solutions. “Gli insights di valore forniti da Computer Vision permettono ai retailer di migliorare l’esperienza d’acquisto nei punti vendita e di automatizzare compiti specifici, per consentire al personale in store di concentrarsi sull’assistenza alla vendita”.

Massimizzare le opportunità di conversione con il coinvolgimento degli acquirenti

Le più recenti funzionalità della computer vision focalizzate sui risultati sono state progettate per aiutare i retailers a sfruttare i dati sui comportamenti d’acquisto della clientela, per migliorare la conversione e ottimizzare la disposizione della merce sfruttando insights sui modelli dei percorsi effettuati per gli acquisti nei punti vendita. Identificando le scelte effettuate dai clienti durante gli acquisti e le loro preferenze relativamente ai brand per tutto il percorso compiuto, questa tecnologia è anche in grado di individuare le opportunità di collaborazione marketing a maggior successo.

Raggiungere l’eccellenza operativa grazie a un adeguato collocamento del personale

Data la carenza di personale, le analytics di Computer Vision permettono di automatizzare le attività dei collaboratori e generano insights di valore potenzialmente in grado di aiutare i retailers a identificare tempi e aree in cui è maggiormente necessaria la presenza degli addetti alla vendita, per aiutare a migliorare l’esperienza d’acquisto e stimolare le vendite, al contempo contenendo le spese legate alla forza lavoro.

Con la sempre maggior diffusione delle opzioni omnicanale di evasione degli ordini, come il ‘Clicca e Ritira’, i retailer sono alla ricerca di soluzioni per completare queste operazioni e ridurre al minimo le ore impiegate dalla manodopera per cercare i prodotti. Computer Vision Analytics consente alle telecamere dei parcheggi esterni di rilevare l’arrivo dei clienti in aree predeterminate e di avvisare in tempo reale il personale addetto all’evasione o alla consegna degli ordini.

Potenziamento di programmi proattivi di prevenzione delle differenze inventariali e legati alla sicurezza, grazie a insights di valore

La Computer Vision è in grado di amplificare le soluzioni utilizzate oggi per aiutare a mitigare le differenze inventariali, consentendo di adottare misure più proattive e preventive per scoraggiare i furti, rilevare le attività della criminalità organizzata nel retail e ​​aiutare a tutelare persone e beni tramite il monitoraggio in tempo reale di comportamenti sospetti e criminali.

La tecnologia Computer Vision di Sensormatic Solutions si basa sugli investimenti già effettuati nell’infrastruttura video ed è facilmente implementabile. “Molti retailer dipendono già dalle videocamere per la sorveglianza ma ora, attingendo a questa stessa infrastruttura, possono affidarsi alle analytics della nostra soluzione di Computer Vision e sfruttare le tante funzionalità innovative che contribuiscono a incrementare le vendite, ridurre i rischi, ottimizzare la manodopera e migliorare l’esperienza d’acquisto”, ha continuato Kunchithapatham.

Per ulteriori informazioni sulle analisi generate da Sensormatic Solutions Computer Vision, visita lo stand C01, Padiglione 6 della Fiera di Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo 2023, e segui #Sensormatic su Twitter e LinkedIn. Per visitare lo stand oppure richiedere un incontro con un responsabile commerciale, consulta la pagina di Sensormatic Solutions dedicata a EuroShop.

Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) opera per trasformare gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si divertono. In qualità di leader globale nella realizzazione di edifici intelligenti, salutari e sostenibili, la nostra mission consiste nel reimmaginare le prestazioni degli edifici per servire le persone, i luoghi in cui vivono e il pianeta.

Sulla base di una storia orgogliosa di quasi 140 anni di innovazione, forniamo il progetto del futuro per settori come la sanità, le scuole, i centri dati, gli aeroporti, gli stadi, l’industria manifatturiera e altro ancora tramite OpenBlue, la nostra completa offerta digitale.

Oggi, con un team globale di 100.000 esperti in oltre 150 paesi, Johnson Controls offre il maggior portafoglio mondiale di tecnologie e software per le costruzioni, oltre a soluzioni di assistenza di alcuni dei marchi più affidabili del settore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.johnsoncontrols.com e seguire @Johnson Controls sui social.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è leader globale e principale brand Retail del portfolio di Johnson Controls, alimenta l’eccellenza operativa su larga scala e consente un coinvolgimento intelligente e connesso nello shopping da parte dei consumatori. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente – Sensormatic IQ – combina l’intero portafoglio di soluzioni Sensormatic, compresi i dati di terze parti, per offrire insights di valore sulla shopping experience, sull’inventario, sulla Loss Prevention e sull’efficacia operativa con tecnologie avanzate, come l’IA e il Machine Learning. Ciò consente ai retailer di agire sulla base di risultati prescrittivi e predittivi data-driven, per procedere con fiducia verso il futuro.

Visita il sito Sensormatic Solutions oppure segui l’azienda su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

