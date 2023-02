La rivoluzione del marketing immobiliare passa da AGL.

Il mercato immobiliare è sempre stato considerato uno dei settori più tradizionali e difficili da innovare. Tuttavia, grazie alla digitalizzazione e all’avvento dei social network, alcune realtà stanno riuscendo a rivoluzionare l’intero mercato e a raggiungere obiettivi incredibili. Uno di questi esempi è rappresentato da AGL ASTE IMMOBILIARI, la prima realtà italiana in grado di generare migliaia di clienti, interessati ad acquistare casa all’asta, attraverso Facebook e Instagram.



In questi ultimi 5 anni, AGL ha lavorato su un approccio innovativo del marketing immobiliare, investendo costantemente sui social network per generare curiosità ed interesse nelle persone che, oggi giorno, sono sempre più connesse. Grazie a questa strategia, l’azienda riesce a produrre ogni mese oltre 60.000 lead profilati per i propri servizi e ad avere un target di copertura della sua pubblicità che colpisce oltre 7.000.000 di italiani che consente cosi di garantire, a tutti i propri uffici, 300 nominativi ogni mese, di persone interessate a capire come comprare casa a forte sconto.



Ma l’innovazione non si ferma qui. L’azienda ha creato un software proprietario, parte integrante della rivoluzione di AGL ASTE IMMOBILIARI e vantaggio competitivo unico nel suo genere, che permette a tutti i clienti di ricevere, ogni mercoledì, sul proprio smartphone una mail esclusiva e personalizzata che contiene tutti gli immobili (tra oltre 130.000 proposte) che più si avvicinano alle caratteristiche richieste in fase di appuntamento e catalogate per zona, tipologia e prezzo. Direttamente da questa, il cliente può richiedere la visita, così da semplificare e vivacizzare il processo di ricerca della casa perfetta. Inoltre è previsto per il 2023 lo sviluppo di un’APP per cellulari dove, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità avanzate, gli utenti saranno in grado di gestire in modo efficiente le proprie attività, ottenere informazioni dettagliate sugli immobili, sui servizi offerti da AGL, e accedere facilmente al supporto e all’assistenza con il proprio commerciale di riferimento. L’applicazione sarà costantemente aggiornata con nuove funzionalità e miglioramenti, garantendo così che i clienti abbiano sempre accesso alle informazioni più recenti e alle novità del settore.



Ad AGL va, inoltre, il merito di aver creato una rete di professionisti altamente specializzati, grazie ad una formazione continua e puntuale verso tutti i suoi affiliati, tramite un academy telematica composta da 27 video formativi e 42 manuali utili e necessari per intraprendere al meglio il lavoro. Ma non solo, la società mette a disposizione dei propri affiliati anche 5 professionisti che quotidianamente li assistono in ogni passaggio lavorativo attraverso zoom, telefonate ed incontri dal vivo, garantendo così un’assistenza completa in ogni momento. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione alle aste telematiche e in presenza, AGL ASTE IMMOBILIARI offre una consulenza completa nella visione, compilazione e presentazione di tutta la modulistica necessaria, garantendo così ai propri clienti la sicurezza di non commettere errori.



Ma l’attenzione per i clienti non si limita solo alla parte pratica dell’acquisto, infatti, durante il processo di ricerca dell’immobile, viene offerta anche consulenza finanziaria gratuita grazie alla collaborazione esterna con un importante Istituto di Credito nazionale che ha permesso a circa il 74% dei clienti, che si è aggiudicato un’asta con AGL, di ottenere un mutuo pari al 95% della spesa sostenuta. Questa importante collaborazione permette di dare maggiore tranquillità al cliente che si avvicina all’azienda perché facilitato nell’ottenimento, da parte della Banca, dei soldi da utilizzare per l’acquisto dell’immobile.



La mission di AGL ASTE IMMOBILIARI è chiara, ovvero offrire un servizio completo e innovativo nel mondo dell’immobiliare, ed è orgogliosa di annunciare che da gennaio 2023 è presente anche in Spagna con l’obiettivo di aprire circa 30 punti vendita nel primo anno, offrendo lo stesso marketing, software ed assistenza garantita ai partner italiani, perché sicuri che il metodo vincente possa essere replicato ovunque nel mondo.