La pista di pattinaggio naturale più grande del mondo chiusa per caldo

(Adnkronos) – La rinomata Rideau Canal Skateway, la più grande pista di pattinaggio su ghiaccio naturale del mondo, per la prima volta in questa stagione non aprirà a causa della mancanza di ghiaccio. Lo hanno comunicato i gestori, attribuendone la colpa ai cambiamenti climatici che stanno causando inverni sempre più miti in Canada. Il Rideau Canal Skateway, lungo 7,8 km, aperto per la prima volta oltre 50 anni fa, è parte di un sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nella capitale canadese Ottawa ed è una delle principali attrazioni mondiali per gli appassionati di pattinaggio.