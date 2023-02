La Festa di Chiusura del Carnevale di Putignano 2023: un’esperienza unica di intrattenimento

Il Carnevale di Putignano, la festa più attesa dell’anno nella città pugliese a sud di Bari, sta per giungere al termine. Sabato 25 febbraio è la data da segnare in agenda per non perdere il grande Closing Party che celebrerà l’evento con una parata di carri allegorici e gruppi mascherati, culminando in uno spettacolare DJ SET che farà ballare la folla.

La Tradizione di “U’ Conzl”

Il tema di quest’anno, “Tutta un’Altra Fiaba”, rende omaggio alla tradizione locale di “U’ Conzl”, un rito che invita amici e parenti a consolare i cari del defunto. In questo caso, sarà il Re Carnevale a ricevere gli onori funebri, in una serata che vedrà la partecipazione dei putignanesi e di tutti gli amanti del Carnevale.

Attrazioni e Intrattenimento

L’area evento si anima fin dal primo pomeriggio del 25 febbraio, con il Villaggio delle Fiabe che propone attrazioni e intrattenimento, come la Casa di Marzapane e l’installazione dell’Albero delle Fiabe. I carri in cartapesta, già posizionati lungo il percorso, offrono uno spettacolo colorato e coinvolgente.

Musica e Divertimento per Tutti

Alle ore 15.00 il via alla musica e al divertimento anche sul Local Stage in Largo Porta nuova con Calabritta&Friends, mentre alle ore 16.00 sono previsti i laboratori animati per bambini (prenotazione al 328.8939456). Dalle ore 18.30, la parata di carri allegorici e gruppi mascherati darà il via al Closing Party, che si terrà all’ombra dell’ormai iconico sipario di luci alto 20 metri, largo 15 e formato da oltre 5000 luci.

Il Trofeo del Carro più Bello e l’Alter Ego di Farinella

Vicino al Sipario di Luci in piazza Teatro, intorno alle ore 20.30, avverrà la proclamazione dei vincitori del Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’Altra Fiaba”. Sarà svelato il nome scelto per l’alter ego che d’ora in poi affiancherà in modo ufficiale Farinella come maschera del Carnevale di Putignano.

L’Esibizione Musicale

Ma il meglio deve ancora venire: il gruppo di musica elettronica IVREATRONIC con COSMO, FORESTA, ENEA PASCAL E LEONAR, noti producer e DJ, faranno ballare il popolo del Carnevale fino alle ore 24.00 in Largo Porta Nuova.

Non perdete l’occasione di partecipare all’evento più atteso dell’anno a Putignano. Una serata unica, piena di divertimento e spettacolo, che porterà a casa ricordi indimenticabili.