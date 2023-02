La “Belvitudine” è il segreto del successo: Rai2 presenta il ritorno di Belve con Francesca Fagnani!

“Belve” è un programma creato e presentato da Francesca Fagnani che torna in prima serata su Rai2 da martedì 21 febbraio.

Si tratta di interviste dedicate a donne e uomini ribelli, ambiziosi e forti, che non necessariamente suscitano simpatia, ma che sono impossibili da ignorare. Queste interviste sono senza censura e senza compromessi, spesso scomode ma che si trasformano sempre in veri racconti, capaci di far emergere quel lato autentico e poco conosciuto dei grandi nomi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca.

Grazie per aver avuto questa opportunità di far crescere Belve in prima serata: è un’opportunità che ci è stata data diciamo a dicembre. Quindi riuscire a mettere in piedi una prima serata in così poco tanto tempo lo si riesce a fare solo una squadra molto forte di professionisti che hanno diciamo condiviso l’entusiasmo dal primo giorno.

La “belvitudine” accompagnerà la nuova stagione del programma?

La belvitudine? Per forza! Quella accompagnerà tutte le interviste. Non è aggressività. In realtà non è il mio obiettivo, ma è cercare di raccontare il personaggio che viene intervistato. Solitamente è un personaggio già noto, che cerchiamo di raccontare attraverso sfumature inedite che siano di episodi della vita che non si conoscevano o che siano tratti del carattere beve un gioco no c’è una reciprocità tra chi è seduto sullo sgabello e l’altro quindi insomma questo è sempre è l’obiettivo.

Francesca Fagnani svela poi chi saranno gli ospiti della prima puntata:

Tra gli ospiti inizieremo con Anna Oxa ci sarà Wanda Nara e ci sarà il presidente del Senato La Russa e abbiamo deciso di allargarci di esagerare per questo primo martedì con Naike Rivelli che insomma ci garantirà del brio.

Quando, il programma, ha fatto un salto diventando un cult?

Si racchiude in un nome e un cognome: Pamela Prati. Secondo me perché sui social è esplosa eha generato una viralità che ha funzionato molto per il programma.

Amadeus sarà tuo ospite a Belve?