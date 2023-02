Isabella Ferrari e Gianni Ansaldi, il riavvicinamento dopo 40 anni da ‘Sapore di mare’

Isabella Ferrari e Gianni Ansaldi, protagonisti del film cult ‘Sapore di mare’, si sono riavvicinati a distanza di 40 anni dal loro primo incontro sul set. Il tutto è avvenuto all’interno del programma Da noi a ruota libera. Durante l’intervista con Francesca Fialdini, la Ferrari ha parlato dei suoi film e della sua carriera. Ma l’incontro inaspettato con Gianni Ansaldi, il suo ‘fidanzatino’ nel film, è stata una vera sorpresa.

‘Gianni ma dov’eri finito? Dove eravamo rimasti? Non ci vediamo da 40 anni. Non ci vediamo da allora, ci siano sentiti solo per telefono… mi batte forte il cuore. Che sorpresa… non sapevo nulla!’

Il riavvicinamento dopo 40 anni

Isabella Ferrari e Gianni Ansaldi si sono incontrati per la prima volta sul set di ‘Sapore di mare’, un film del 1983 diretto da Enrico Vanzina. Isabella interpretava Selvaggia, una ragazza bellissima e spensierata, mentre Gianni interpretava il ruolo di Gianni, l’intellettuale un po’ imbranato di cui Selvaggia si innamora. Il film è diventato un cult e ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop italiana degli anni ’80.

Dopo 40 anni, Isabella Ferrari e Gianni Ansaldi si sono incontrati di nuovo negli studi di ‘Da noi…a ruota libera’, durante un’intervista di Isabella con Francesca Fialdini. Isabella non sapeva della sorpresa e il suo cuore ha iniziato a battere forte quando Gianni è apparso davanti a lei. I due si sono abbracciati e hanno parlato dei vecchi tempi, del film e della loro esperienza sul set.

La carriera di Isabella Ferrari

Durante l’intervista, Isabella Ferrari ha parlato dei suoi film e della sua carriera. Isabella è una delle attrici più famose e talentuose del cinema italiano. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 e ha lavorato con alcuni dei registi più importanti del cinema italiano, tra cui Nanni Moretti, Gabriele Muccino e Giuseppe Tornatore.

Isabella ha vinto diversi premi per le sue interpretazioni, tra cui il David di Donatello per la migliore attrice protagonista per il film ‘Dillo con parole mie’ nel 2003. Ha anche recitato in numerosi film stranieri, come ‘Il grande sogno’ di Michele Placido e ‘L’uomo che ama’ di Maria Sole Tognazzi.

Conclusioni

Isabella Ferrari e Gianni Ansaldi sono riusciti a sorprendere tutti con il loro riavvicinamento a distanza di 40 anni da ‘Sapore di mare’. Il film è ancora molto amato dal pubblico italiano e il loro incontro ha suscitato grande emozione tra i fan. Isabella Ferrari ha dimostrato ancora una volta di essere una grande attrice e una persona molto umile e simpatica, sempre pronta a sorprendere il pubblico con la sua eleganza e il suo talento.