Insonnia, longevità, ernia inguinale e gestione della rabbia: consigli dagli esperti a Check-Up

La mancanza di sonno può avere effetti negativi sulla salute e sul benessere psicologico. Se stai cercando modi per risolvere il problema dell’insonnia, non perderti il prossimo appuntamento con “Check-up“, in onda sabato 25 febbraio alle 12.10 su Rai 2. La Professoressa Carolina Lombardi, direttore del Centro di Medicina del Sonno dell’Istituto Auxologico Ospedale San Luca di Milano, condividerà i suoi consigli per migliorare la qualità del sonno e risolvere il deficit di sonno.

Longevità: vivere più a lungo e invecchiare bene

Tutti vogliono vivere a lungo, ma pochi sanno come farlo in modo sano. Il medico che affronterà questo tema nella prossima puntata di “Check-up” sarà Giovanni Capobianco, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria Asl Roma 2. Scopri i segreti per invecchiare bene e vivere una vita più lunga e soddisfacente.

Ernia inguinale: come risolvere il problema con un intervento chirurgico mininvasivo

L’ernia inguinale può causare dolore e fastidi. Ma non temere, nella prossima puntata di “Check-up” il professor Giampiero Campanelli, Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio – Milano, spiegherà una procedura chirurgica mininvasiva per risolvere il problema. Non è necessario un lungo periodo di ricovero ospedaliero. Scopri di più su questo intervento chirurgico semplice ma efficace.

Gestione della rabbia: tecniche per controllare le emozioni negative

La rabbia può avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica. Ma come gestirla e controllarla? Nella prossima puntata di “Check-up”, la dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra, condividerà consigli e tecniche di autocontrollo e rilassamento per gestire le emozioni negative e vivere una vita più serena.

