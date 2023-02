Incidente A4, le immagini dello schianto – Video

(Adnkronos) – Arriva a velocità sostenuta e senza rallentare travolge il veicolo a bordo del quale viaggiavano due donne che invece rallentavano per ritirare il biglietto di pedaggio. L’impatto è violento e l’autovettura su cui si trovano le vittime viene proiettata in avanti per diversi metri. Sono le immagini choc dell’incidente mortale avvenuto sabato 18 febbraio, intorno alle 2,30, presso la Barriera autostradale Milano Ghisolfa, sull’autostrada A4. A riprendere tutto le telecamere di sorveglianza da cui si rileva la dinamica dell’evento.

La visione dei filmati di sorveglianza della rete autostradale, sono stati determinanti per la Polizia di Stato per ricostruire l’evento e non lasciano dubbi circa la reale dinamica. Le indagini sono tutt’ora in corso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.