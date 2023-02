In Kenia più di 5 milioni di persone vivono l’insicurezza alimentare

(Adnkronos) – Più di 5,4 milioni di persone in Kenya sperimenteranno un’acuta insicurezza alimentare a partire da marzo e quasi 1 milione di bambini, quest’anno, potrebbe soffrire di malnutrizione. E’ quanto emerge da un’analisi della “Integrated Food Security Phase Classification” secondo cui la mancanza di pioggia -causata dal riscaldamento climatico- sta mettendo in ginocchio il paese. Le ultime sei stagioni delle piogge sono fallite; la prossima è prevista per marzo, ma il dipartimento meteorologico kenyota ha già dichiarato che il Nord del paese sarà colpito poco e niente dalle precipitazioni.