Il trionfante ritorno di Paola & Chiara a Sanremo con Fuore

Le sorelle Iezzi, meglio conosciute come Paola & Chiara, sono tornate sul palco del Teatro Ariston dopo anni di assenza dalle scene. E non solo sono tornate, ma hanno conquistato il pubblico della 73ª edizione del Festival di Sanremo con il loro brano “Furore”.

Paola & Chiara sono state ospiti di RTL 102.5 in compagnia del Conte Galè, Fabrizio Ferrari e La Zac. Durante “Miseria e Nobiltà”, Paola & Chiara hanno raccontato la loro reunion, l’esperienza sanremese e i prossimi live.

IL BRANO “FURORE”

Il brano, scritto da Paola & Chiara insieme a Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava, è una hit tutta da ballare. Le stesse Paola & Chiara hanno dichiarato durante un’intervista in radiovisione: «Sentiamo la stessa energia che abbiamo avvertito per “Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva)” nel 2000, “Furore” ha buone carte per essere un pezzo che resterà. Potremmo pensare di farne una versione spagnola, stanno partendo cose interessanti».

L’ESPERIENZA SANREMESE

Durante l’intervista in radiovisione con RTL 102.5, Paola & Chiara hanno raccontato anche la loro esperienza sanremese con il brano “Furore”. Le sorelle hanno ammesso che tornare sul palco del Teatro Ariston dopo un’assenza così lunga era una grande sfida. Tuttavia, la loro community, composta da fan esigenti ma fedeli, e in particolare la comunità LGBTQ+, è stata vicina a loro fin dall’inizio. Secondo Paola & Chiara, infatti, la comunicazione con i loro fan va oltre la musica ed è una questione di interiorità ma anche di paillettes.

I PROSSIMI LIVE

Dopo il successo a Sanremo, Paola & Chiara sono pronte a tornare in tour con “Paola & Chiara per sempre”. Si tratta di una serie di concerti prodotti da Vivo Concerti in cui le sorelle Iezzi si esibiranno in una selezione dei loro successi passati e dei grandi progetti futuri. Paola & Chiara si esibiranno il 27 aprile all’Atlantico di Roma e il 13 maggio (già sold out) e il 14 maggio al Fabrique di Milano. Durante l’intervista, le sorelle hanno invitato i fan a unirsi a loro per queste serate speciali, che promettono di essere indimenticabili.

In sintesi, il ritorno di Paola & Chiara sulle scene musicali con “Furore” e la loro partecipazione al Festival di Sanremo hanno dimostrato che il loro talento è ancora vivo e in grado di conquistare il pubblico. Il loro prossimo tour “Paola & Chiara per sempre” è l’occasione perfetta per celebrare la loro carriera e il loro futuro artistico. Non resta che acquistare i biglietti e unirsi a loro per ballare e cantare le loro canzoni indimenticabili!