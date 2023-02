Il ritorno di Diodato nel 2023 con il suo album “Così speciale”

Il 2023 rappresenta il grande ritorno di Diodato, con l’uscita del suo nuovo album “Così speciale” il 24 marzo sotto l’etichetta Carosello Records. La title track “Così speciale” sarà disponibile su tutte le piattaforme il 3 marzo, come da tradizione.

L’album segue il grande successo di “Che vita meravigliosa” (platinum certified), uno dei progetti discografici più seguiti e premiati degli ultimi anni nella storia della musica italiana. “Fai Rumore” (Carosello Records), il brano con cui Diodato ha trionfato nel 2020 al 70esimo Festival di Sanremo, ha anticipato il precedente album e ha portato l’artista ad esibirsi all’Eurovision Song Contest di Torino nel 2022, regalando a tutto il mondo una performance iconica e indimenticabile.

Il nuovo album “Così speciale” contiene 10 tracce inedite e sarà disponibile in formato CD, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente CD con artwork bianco, vinile con artwork bianco, 2 fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità.

Ecco i titoli dei brani che compongono l’album “Così speciale”: Ci vorrebbe un miracolo Così speciale Ormai non c’eri che tu Che casino Occhiali da sole Buco nero Ci dobbiamo incontrare Se mi vuoi Lasciati andare Vieni a ridere di me

L’album “Così speciale” è già disponibile in pre-order e pre-save al seguente link: https://ffm.to/cosispeciale-diodato

La copertina dell’album è stata realizzata da Paolo De Francesco, liberamente ispirata all’opera Flowers dell’artista giapponese Tetsumi Kudo, figura essenziale nello sviluppo dell’Anti-Arte degli anni ’50 a Tokyo.

La title track “Così speciale” è una ballad, con il pianoforte che vibra in una stanza e una voce che vibra con esso, con la sola esigenza di raccontare. Diodato canta in un crescendo strumentale fortemente emotivo la consapevolezza e la certezza di aver vissuto qualcosa di importante, le parole celebrano un tempo ormai andato, osservato da una finestra che affaccia su questi momenti cristallizzati, che appare davvero così speciale. Verità, semplicità e autenticità sono gli aspetti che questa canzone svela dell’omonimo album “Così speciale”, che segna il ritorno di uno degli artisti più amati e premiati della storia della musica italiana.

Dopo il successo del tour negli Stati Uniti, Diodato tornerà live in Italia e in Europa con un tour di 10 date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, previste a Padova (15 aprile), Milano (20 aprile), Torino (22 aprile), Bologna (27 aprile), Madrid (11 maggio), Berlino (18 maggio), Parigi (20 maggio), Amsterdam (26 maggio), Praga (27 maggio) e Roma (27 luglio), a seguito dello spostamento della data inizialmente prevista il 29 aprile.

Il tour rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan di Diodato di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “Così speciale” e di rivivere i grandi successi dell’artista, che ha conquistato il pubblico con la sua voce calda e coinvolgente e le sue canzoni sempre profonde e toccanti.

Non perdete l’occasione di acquistare il nuovo album di Diodato e di partecipare ai suoi concerti dal vivo per vivere un’esperienza musicale unica e indimenticabile. “Così speciale” è il nuovo album da non perdere, con la sua eccellente combinazione di testi profondi e musica coinvolgente, in grado di far sentire le emozioni più intense.