Il ritorno degli Articolo 31: nuovo album in arrivo, date del tour e il successo a Sanremo

Il duo rap Articolo 31, dopo vent’anni dall’ultimo album insieme, è tornato sulle scene musicali partecipando alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio”. In questo articolo vi racconteremo la loro esperienza a Sanremo, le date del tour “Il ritorno” e l’arrivo di un nuovo album.

Sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, J-Ax e DJ Jad hanno raccontato in radiovisione il loro ritorno sulle scene, dopo vent’anni dall’ultimo disco insieme.

Il Sanremo degli Articolo 31 con “Un bel viaggio”

“Un bel viaggio” è una ballad rap autobiografica che racconta la storia del duo, la loro amicizia, il loro successo, la separazione e infine il loro ricongiungimento artistico e affettivo. Durante la loro prima esperienza al Festival di Sanremo, J-Ax e DJ Jad sono stati commossi dal loro ritorno sul palco dopo vent’anni dall’ultimo disco insieme. In radiovisione su RTL 102.5, hanno raccontato che la serata delle cover è stata la più importante per loro, perché hanno cantato alcuni pezzi che un tempo erano considerati “l’antisanremo”, ma oggi sono stati applauditi dall’orchestra e dal pubblico. Alcuni hanno sostenuto che la canzone “Un bel viaggio” assomiglia ad un pezzo degli 883, ma il duo ha risposto che ascoltano lo stesso country pop americano che ha influenzato la loro musica.

Il tour “Il ritorno” degli Articolo 31

Il duo Articolo 31 tornerà live a maggio al Forum d’Assago di Milano con la serie di concerti “Il Ritorno”, che si terranno il 18, 19, 24 e 25 maggio. La serata del 19 maggio sarà trasmessa in diretta in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play. Grazie alla collaborazione di RTL 102.5 come media partner, i fan avranno l’opportunità di rivedere sul palco uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro paese.

Nuovo album degli Articolo 31

La partecipazione al Festival di Sanremo è solo l’inizio del nuovo progetto discografico degli Articolo 31, infatti il duo ha annunciato sui rispettivi profili Instagram l’arrivo di un nuovo album con Sony Music Italia. J-Ax ha dichiarato che i dischi più riusciti del duo sono quelli fatti senza una data di scadenza e adesso che non hanno più nessuno a comandarli, si prenderanno il tempo che serve. Il loro obiettivo con la partecipazione a Sanremo è stato quello di valorizzare “Un bel viaggio” e di dire ai loro fan che gli Articolo 31 ci sono ancora.

In conclusione, il ritorno degli Articolo 31 è stato molto atteso dai loro fan e il successo a Sanremo è stata solo la conferma che il duo ha ancora molto da offrire alla musica italiana. Le date del tour “Il ritorno” sono un’occasione imperdibile per rivederli dal vivo e l’annuncio del nuovo album conferma la loro volontà di continuare a scrivere la loro storia musicale. In attesa del nuovo lavoro discografico, i fan degli Articolo 31 potranno ascoltare il singolo “Un bel viaggio” che, con la sua carica emotiva e la sua intensità, rappresenta la perfetta summa della carriera del duo.

Siamo certi che il nuovo album degli Articolo 31 riscuoterà un grande successo e che il loro tour sarà un trionfo, come già accaduto in passato. Il ritorno di J-Ax e DJ Jad è un evento importante per il panorama musicale italiano e non vediamo l’ora di poterli vedere nuovamente sul palco. Siamo convinti che i loro fan li seguiranno in questa nuova avventura, apprezzando la loro voglia di sperimentare e di continuare a scrivere la loro storia musicale.

Infine, vorremmo sottolineare che la partecipazione al Festival di Sanremo degli Articolo 31 ha dimostrato ancora una volta che il rap italiano sta acquisendo sempre più visibilità e che artisti come J-Ax e DJ Jad sono in grado di rappresentare al meglio questo genere musicale, sia dal punto di vista artistico che commerciale. Siamo certi che il loro successo influenzerà positivamente anche altri artisti italiani che si dedicano a questo genere musicale, aprendo nuovi orizzonti per la musica italiana nel mondo.