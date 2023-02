Il Provinciale: la storia di Don Lorenzo Milani

Don Lorenzo Milani è stato un prete che ha segnato la storia della Toscana nel secolo scorso, nonché una figura emblematica a livello nazionale. La sua storia e la sua opera vengono raccontate nel programma “Il Provinciale“, in onda sabato 25 febbraio alle 11.25 su Rai 1 e domenica 26 alle 14.00 su Rai 2, in occasione del centenario della sua nascita.

In questo programma, Federico Quaranta seguirà il percorso di don Milani attraversando il Mugello, partendo dalla Chiesa di San Donato a Calenzano, dove il giovane prete aprì una scuola serale per ragazzi che di giorno lavoravano nelle fabbriche tessili di Prato. Quaranta arriverà poi fino a Barbiana, una canonica isolata sulle colline del Mugello dove don Milani mise in atto la sua rivoluzione.

Don Lorenzo Milani

La rivoluzione di don Milani consisteva nell’istituire una scuola aperta soprattutto ai figli dei contadini, che già a dieci, undici anni si spezzavano la schiena nelle campagne. Don Milani credeva fermamente che a questi ragazzi, che erano gli ultimi ma per lui il meglio dell’umanità, fosse necessario offrire la possibilità di un’istruzione. Federico incontrerà i ragazzi di don Milani e con loro parlerà di quanto questo prete abbia cambiato loro la vita, insegnando loro a essere sovrani di se stessi e non più schiavi dei padroni.

Durante gli anni in cui don Milani agiva, in Italia resisteva ancora la mezzadria e le famiglie erano numerose e ogni figlio era una risorsa per il lavoro. Tuttavia, il prete aveva una visione differente: egli credeva nella forza dell’istruzione come strumento per migliorare la vita delle persone e per ridurre le disuguaglianze sociali.

Il Mugello, in cui è ambientata la storia di don Milani, è sempre stato un territorio a vocazione agricola, tanto che in secoli passati veniva chiamato il granaio della Repubblica fiorentina. Mia Canestrini, nel corso del programma, racconterà di questo territorio di confine tra Toscana ed Emilia Romagna, percorrendo un tratto della Via degli Dei che collegava Firenze con Bologna fin dall’epoca romana.

Inoltre, il programma parlerà del lago del Bilancino, un invaso artificiale che da sempre è stato fondamentale per la sussistenza idrica dei paesi del Mugello, anche in periodi di siccità.

“Il Provinciale” è un programma condotto da Federico Quaranta e scritto da Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera e lo stesso Quaranta. La regia è di Giacomo Necci, il produttore esecutivo è Alessandra Badioli, mentre la cura è di Simona Fuso e Valentina Loreto.