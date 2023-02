Il Gruppo Convertini lancia un monito: verificate prima a chi rivolgersi per acquistare la casa dei vostri sogni!

(Adnkronos) –

E’ indispensabile avere garanzie precise in relazione agli standard di qualità. Commettere errori in fase di acquisto significherebbe vanificare gli sforzi economici di una vita



MONOPOLI (BA), 20/02/2023 – Gli italiani sono il popolo che ha più a cuore il concetto di “casa”. Ed in effetti, sulla base dei dati Istat, si può affermare che l’80% dei cittadini della nostra nazione vive in un appartamento di proprietà. Un dato che continua a crescere e quindi sono sempre di meno coloro che optano a vita per la formula della locazione. E’ il caso di dire, insomma, che gli italiani sperano sempre di “dare un tetto ai propri sogni”.

Ma da un’azienda leader del settore in Puglia, come il Gruppo Convertini sas (presente sul mercato da 40 anni) arriva un monito: sia nel caso in cui si decide di acquistare un immobile da costruire che per la ristrutturazione di uno già esistente è fondamentale sapere a chi ci si rivolge. Il tutto, per evitare di ritrovarsi a dover affrontare una serie di problemi imprevisti, con la conseguente lievitazione dei costi.

Non è un caso, infatti, che uno dei problemi quando si realizza o si ristruttura la propria abitazione è quello di dover fare fronte ad un vero e proprio scaricabarile tra elettricisti, pittori, marmisti ed altre tipologie di operai. Un incubo a cui ben difficilmente chi non è del mestiere riesce a dare una chiave di lettura. Un motivo in più per scegliere aziende come il Gruppo Convertini che sono in grado di occuparsi di tutto.

Invece, un elemento da cui non si deve mai prescindere se si vuole acquistare un appartamento già pronto è quello di compiere una verifica sull’impresa che lo ha costruito e sull’eventuale utilizzo di aziende in subappalto. In quel caso, infatti, diventa più difficile poter contare con certezza su determinati standard di qualità.

Da qui il ricorso di gran parte della clientela ad abitazioni di nuova costruzione. In questo caso, un altro elemento di valutazione di una impresa seria ed affermata è quello delle testimonianze di clienti che si sono rivolti alla stessa nel corso degli anni. Del resto, investire i sacrifici di una vita e magari stipulare un mutuo per 10-20 anni merita approfondimenti, magari chiedendo agli stessi costruttori di indicare esempi di edifici costruiti in passato.

L’acquisto di un immobile, pertanto, rappresenta senza dubbio una scelta che non si può sbagliare perché gli importi investiti sono notevoli e perché difficilmente si potrebbe correre ai ripari in un secondo momento. Ecco perché rivolgersi ad aziende affermate e serie come Convertini può risultare una scelta vincente.

