Il giovane talento Ilenia Mazzà ha pubblicato il nuovo singolo “Forse sì forse no”

(Adnkronos) – La cantautrice di Caulonia (RC) presenta il nuovo brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e sul suo canale YouTube.

Reggio Calabria, 24 febbraio 2023. Ilenia Mazzà, 20 anni, ha già un percorso artistico significativo alle spalle. La giovane cantautrice di Caulonia (Reggio Calabria) è cresciuta con la passione della musica fin da piccolissima, cantando a cinque anni nel coro parrocchiale. Ha studiato in scuole di canto sia in Calabria che fuori regione, come a Milano e Vicenza. Suona il pianoforte, scrive musiche e testi delle sue canzoni. Oggi la musica è diventata qualcosa di serio per il futuro e continua a perfezionarsi in scuole di Cosenza e Roma. Un successo più che meritato, frutto di talento, studio e grande tenacia. Nel gennaio 2023 è uscito il suo nuovo singolo “Forse sì forse no”.

“La mia nuova canzone – spiega la cantautrice Ilenia Mazzà – parla di persone che nel corso della loro vita nascondono se stessi agli altri, non riuscendo a mostrarsi per quello che sono realmente, anche per paura di essere giudicati. Continuano quindi a chiedersi se valga la pena agire o meno. Come la maggior parte delle mie canzoni, “Forse sì forse no” ha diversi aspetti autobiografici. La tematica è diversa rispetto agli altri brani, perchè rispecchia la mia maturazione a livello sia di tecnica vocale che di scrittura. Esprime il mio modo di pensare di oggi, costruito da nuove esperienze di vita”.

Ilenia Mazzà ha partecipato fin da giovanissima a diversi concorsi sia in Italia che all’estero, in particolare a Bucarest e Malta. Ha ricevuto importanti premi, tra cui una menzione speciale da parte del Maestro Vince Tempera dopo aver vinto con il singolo “Senza confine” il primo premio della categoria inediti del concorso “Una voce per lo Jonio”.

Questa vincita le ha permesso di accedere a “Casa Sanremo”, un’importante vetrina svoltasi a Sanremo nel periodo del Festival. Un percorso tutto in salita per la giovane Ilenia Mazzà. “Nel 2018 ho pubblicato il mio primo EP ‘Cercando me’ con sei brani inediti – racconta Ilenia – sicuramente tra le esperienze musicali finora più importanti per me. A questo si aggiungono i due singoli ‘Basta così’ e ‘Ma che senso ha’ del 2019”.

Ilenia Mazzà si è esibita dal vivo come ospite in numerose manifestazioni regionali e nazionali, riscuotendo grande successo per la sua voce e per l’intensità dei brani cantati. “La musica, come anche scrivere canzoni, è un modo di esprimere me stessa – confida Ilenia Mazzà – e di raccontare agli altri quello che a parole non sempre è facile dire. Come i miei sogni, ciò che sono e che vorrei essere. Sono una persona riservata, ma nella musica riesco ad esternare tutto quello che ho dentro”.

Il nuovo singolo “Forse sì forse no” di Ilenia Mazzà, è disponibile, come gli altri suoi brani, su tutte le piattaforme digitali e sul suo canale YouTube. Attualmente la promettente cantautrice sta lavorando ad un nuovo progetto discografico con l’etichetta romana Stemma Records, che sarà presentato prossimamente.

•CONTATTI (sito web): https://www.youtube.com/@ileniamazza