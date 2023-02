Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti assegna a Rafa Laboratories Production una produzione continuativa SEGUITO Contratto per un valore di oltre 45 milioni di dollari

(Adnkronos) – L’autoiniettore di Midazolam – Advanced Anticonvulsant System (AAS) amplia le capacità operative delle forze armate dell’Esercito. Questo primo prodotto sul mercato è stato sviluppato da Rafa in collaborazione con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

GERUSALEMME, 23 febbraio 2023/PRNewswire/ — Rafa Laboratories LTD. (“Rafa”) si è aggiudicata un contratto di produzione continuativa per un valore totale di oltre 45 milioni di dollari (W911SR2390004) dal Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America (DOD). In base a questo accordo di produzione continuativa, Rafa ha prodotto e cominciato a consegnare autoiniettori di Midazolam da 10 mg alla Joint Force da dicembre 2022.

L’autoiniettore di Midazolam è indicato per il trattamento dello stato epilettico negli adulti. Come tale, questo nuovo autoiniettore Advanced Anticonvulsant System (AAS) può essere utilizzato per trattare le crisi epilettiche derivanti dall’esposizione ad agenti nervini. Secondo il JPEO-CBRND, “l’AAS migliora, e alla fine sostituirà, l’autoiniettore di diazepam per l’antidoto convulsivo contro gli agenti nervini (CANA) attualmente in uso. La messa in campo dell’autoiniettore di Midazolam consente alle forze armate dell’Esercito e alla nazione di accedere a una contromisura medica salvavita in ambienti CBRN”.

Questo accordo di produzione fa seguito a un altro accordo di transazione per prototipi (W911QY2090014) tra le due parti che ha portato all’approvazione dell’autoiniettore di Midazolam da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 2022.

Secondo le linee guida dell’American Epilepsy Society, il Midazolam intramuscolare è una terapia di prima linea per lo stato epilettico.

L’innovazione di Rafa risiede nell’uso di un autoiniettore da somministrare per via intramuscolare sulla coscia (può essere somministrato anche attraverso i vestiti), in modo semplice e veloce, senza bisogno di una linea di somministrazione endovenosa. Si tratta di un vantaggio significativo in un contesto di emergenza, quando un trattamento rapido riduce la probabilità di danni permanenti che potrebbero derivare da una crisi epilettica continua.

Il prodotto è stato sviluppato in Israele e viene attualmente fabbricato nello stabilimento Rafa di Gerusalemme in Israele. È già venduto per scopi di emergenza agli Stati membri della NATO e rappresenta un’importante aggiunta al portafoglio in espansione di autoiniettori di Rafa, che comprende varie formulazioni per l’uso in casi di emergenza.

Questo accordo di produzione offre un’ulteriore prova della collaborazione tra la Rafa e il JPEO-CBRND, che in precedenza avevano già collaborato alla produzione dell’autoiniettore Atropina della Rafa, lanciato negli Stati Uniti nel 2017.

Informazioni su Rafa

Fondata nel 1937 e con sede a Gerusalemme in Israele, Rafa è una delle aziende farmaceutiche leader in Israele e operatore globale nel settore delle soluzioni di emergenza, contromisure mediche in grado di fornire su larga scala autoiniettori affidabili e robusti alle amministrazioni pubbliche, alle forze armate e alla popolazione civile. Il know-how di Rafa copre l’intera catena del valore, dalla ricerca e sviluppo alla produzione secondo gli standard internazionali (ad es. FDA, EMA) fino alle vendite e al marketing. Grazie a una comprovata esperienza nella commercializzazione di prodotti di nicchia e orfani, Rafa ha avuto il privilegio di instaurare partnership consolidate con aziende innovative leader come United Therapeutics, Helsinn, Zambon, Helsinn, Zambon, Dr. Falk e Mundipharma, in diverse aree terapeutiche, tra cui oncologia, ematologia, , medicina respiratoria, gastroenterologia e dermatologia. L’azionista di controllo di Rafa, FIMI Opportunity Funds, è il principale fondo di private equity in Israele, con oltre 25 anni di comprovata esperienza e un patrimonio in gestione di 7 miliardi di dollari. Dalla sua fondazione, la performance di FIMI è stata eccezionale per gli standard locali e globali, dopo aver completato quasi 100 investimenti”.

Per ulteriori informazioni, contattare Roy Shay, Head of Emergency Solutions presso Rafa, roys@rafa.co.il



