Il Caffè: Teatro, Libri e Amicizia – La Puntata del 25 Febbraio

La puntata di “Il Caffè” in onda sabato 25 febbraio alle 6.05 su Rai 1 sarà ospitata da Pino Strabioli e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione provenienti dal mondo del teatro, della letteratura e dello spettacolo.

Lorenzo e Geppy Gleijeses, padre e figlio, presenteranno il testo “Uomo e Gentiluomo” di Eduardo De Filippo, un’opera teatrale che racconta l’incontro tra due mondi diversi: quello di un gentiluomo e quello di un uomo di umili origini.

Emiliano Morreale, invece, ci parlerà del suo ultimo romanzo intitolato “L’Ultima Innocenza”, una storia ambientata nel mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti, tra attrici e attori, registi e produttori.

Inoltre, la coppia formata da Massimo Ghini e Paolo Ruffini, attualmente in scena con “Quasi Amici”, ci condurrà in un viaggio attraverso un’amicizia apparentemente impossibile tra due uomini molto diversi tra loro, ma che riusciranno a trovare un modo per aiutarsi l’un l’altro.

Come sempre, non mancheranno i preziosi consigli di lettura di Santino Fiorillo, per i lettori più appassionati.

“Il Caffè” non è solo su Rai 1, ma anche su Rai 5 il sabato pomeriggio alle 18, e per non perdere neanche una puntata, l’appuntamento è su Rai Play. Inoltre, per chi preferisce l’ascolto, è disponibile anche in podcast su Rai Play Sound.

Non perdete la puntata di “Il Caffè” del 25 febbraio, un programma prodotto da Rai Cultura e scritto da Pino Strabioli, Luca Giudice e Luisella Raimondi, con la regia di Andrea Montemaggiori.