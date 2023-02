I migliori rimedi per la congestione nasale

La congestione nasale è uno dei fastidi più comuni della stagione invernale: il naso chiuso non ti permette di respirare bene e ti fa svolgere le attività quotidiane con fatica.

Spesso, nel tentativo di liberarlo, soffiamo frequentemente il naso e peggioriamo la situazione, irritando la pelle e facendoci venire il mal di testa.

La cause della congestione nasale sono diverse, tra le più comuni abbiamo:

infezione virale ;

; infezione batterica ;

; reazione allergica.

Quando un agente patogeno infetta le vie respiratorie, il nostro organismo attiva il processo infiammatorio per liberarsene e per riparare i tessuti che ha danneggiato. Questo porta ad un ingrossamento delle vene nelle cavità nasali, che bloccano il normale afflusso dell’aria.

Fortunatamente su www.helpfarma.it sono presenti diversi farmaci per combattere la congestione nasale, che possono alleviare questi fastidi e liberare il naso chiuso. Questa farmacia online mette a disposizione farmaci selezionati delle migliori marche, tutti testati e certificati.

Vediamo insieme come agiscono i farmaci decongestionanti e come poter scegliere quello più adatto.

Come funzionano i farmaci per la congestione nasale

L’effetto principale dei farmaci per la congestione nasale è combattere l’infiammazione presente nelle cavità nasali, inibendo l’ingrossamento delle vene che ostruiscono il passaggio dell’aria. Questa azione avviene grazie ai principi attivi con proprietà antipiretiche e antinfiammatorie. Quelli più comunemente usati nei farmaci decongestionanti sono:

Paracetamolo;

Ibuprofene;

Acido Acetilsalicilico;

Oximetazolina;

Nafazolina;

Fenilefrina

In associazione a questi principi attivi, alcuni farmaci ne contengono altri che si occupano di fluidificare le mucose nasali e lenire le zone irritate. Alcune esempi sono:

sali della pseudoefedrina;

glicerina vegetale;

ambroxolo;

acetilcisteina.

Ci sono diverse tipologie di farmaci decongestionanti nasali acquistabili. È bene capirne le differenze per poter scegliere quello giusto.

Scegliere il giusto rimedio contro la congestione nasale

Su Helpfarma.it è presente una vasta gamma di farmaci contro la congestione nasale. La differenza principale è tra gli spray e i farmaci da assumere per via orale.

L’utilità degli spray nasali sta soprattutto nel fatto che agiscono direttamente sulla zona infiammata e nel contempo detergono ed esfoliano la cavità nasale, liberandola dalle ostruzioni e dalle irritazioni. Proprio per via di questa azione diretta, utilizzando uno spray decongestionante si ha un sollievo immediato dal bruciore e una sensazione di freschezza. Ad esempio, lo spray Tantum Verde contiene la Nafazolina come antinfiammatorio e una serie di eccipienti con effetto emolliente.

Se oltre alla congestione nasale si hanno anche altri sintomi, come febbre, mal di gola, mal di testa e tosse, uno spray non è la soluzione più efficace. In questi casi è meglio utilizzare compresse o bustine, che hanno un’azione più ampia. Ad esempio, Tachifludec e Vivinduo sono farmaci in bustine che, oltre alla congestione nasale, combattono febbre e dolori a essa associati.

Tra i farmaci acquistabili ci sono anche quelli basati su ingredienti naturali. Uno di questi è l’unguento balsamico Grinpectoral Bio di Aboca, composto da oli essenziali ed estratto di Grindelia. Questo dona sollievo contro naso chiuso, tosse e mal di gola.

Altre soluzioni naturali acquistabili sono le soluzioni all’acqua di mare ipertonica: queste possono essere usate per fare dei lavaggi nasali che fluidificano i muchi e puliscono le cavità.

Oltre ai prodotti a base di ingredienti naturali, ci sono alcuni rimedi che si possono mettere in pratica usando ciò che si ha in casa.

Rimedi fai da te per la congestione nasale

Uno dei rimedi fai da te migliori per il naso chiuso è inalare del vapore, il quale apre le vie respiratorie e fluidifica i muchi. Questa azione viene accentuata se nel vapore ci sono elementi benefici per le vie respiratorie.

Se non hai a disposizione un aerosol, puoi far bollire dell’acqua con bicarbonato o eucalipto; quando l’acqua arriva ad ebollizione, togli la pentola dal fuoco e respirane i vapori. Per indirizzare meglio il vapore è bene coprirsi la testa con un asciugamano.

Puoi inalare del vapore anche facendo delle lunghe docce calde. In questo caso, oltre e respirare il vapore, l’acqua calda ti aiuterà a sciogliere ed eliminare i muchi.

Un altro rimedio contro la congestione è bere tanta acqua, meglio ancora se la assumi sotto forma di tisane calde o di brodo. È fondamentale infatti che il tuo corpo sia idratato per diluire il muco.

Se la congestione nasale è forte ed è accompagnata da sintomi influenzali, meglio stare al caldo a casa per qualche giorno e riposare.